"Bila sam okupirana djecom, sad mi je žao": Tanja Savić se kaje zbog jedne stvari, na ivici suza govorila o Mukiju

Pjevačica Tanja Savić govorila je pred našim kamerama o vjereniku, koncertu u Zagrebu, kao i o saradnji sa Magla bendom.

Pjevačica Tanja Savić došla je sa svojim vjerenikom Muhamed Muki Bešić na koncert Magla Bend u Sava Centar.

Tanja je blistala u elegantnoj crvenoj haljini i nije krila koliko je srećna u ljubavi sa 11 godina mlađim izabranikom.

„Moje zlato i moja ljubav“, rekla je Tanja za Mukija dok joj je on ljubio ruku.

„On je jedini koji je sa mnom 24 sata. On i moja djeca, jer živim sa njim. Mi smo toliko toga prošli zajedno za ovo, mogu reći, ne baš toliko kratko vrijeme. Mi smo četiri i po godine zajedno i pokazalo se da smo stvarno srodne duše“, rekla je Tanja Savić na ivici suza.

Nju očekuje veliki koncert u Zagreb, a za medije je otkrila da će gosti biti Dragana Mirković i Dragan Kojić Keba, pa se osvrnula i na saradnju sa Magla Bend.

„Godinama se privatno poznajemo. Trebalo je da snimimo duet prije pet godina, ispostavilo se da je ta pjesma veliki hit, ali ju je on sam otpjevao. Bila sam okupirana djecom jer su se vratila iz Australije i ništa drugo me nije zanimalo. Sad mi je jako žao. ‘Da li bi me voljela’ je pjesma“, rekla je Tanja.