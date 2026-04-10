"Prije bih jezik otkinuo nego rekao ono što je Đani": Pjevač pobijesnio zbog starijeg kolege

Dado Polumenta oštro reagovao zbog izjave Radiše Trajkovića Đanija

Izvor: MONDO, Đorđe Milošević,Stefan Stojanović

Prije oko mjesec dana estrada je otišla u toplije krajeve kako bi se odmorili i pripremili za predstojeće obaveze, međutim, zbog situacije na Bliskom istoku oni su ostali duže nego što su planirali.

Jedan od njih bio je i Dado Polumenta koji je sa suprugom i porodicom bio na Maldivima, a nisu mogli da se vrate u planirano vrijeme, jer su letovi bili stopirani. Baš tada, Radiša Trajković Đani upitan je kako gleda na to što su mu kolege zarobljene svuda po svijetu, a njegov odgovor mnogi nisu očekivali, a pogotovo ne i Dado Polumenta.

"Da se meni to desilo, ostao bih još dva mjeseca sigurno" kroz smijeh je rekao Đani i dodao:

"Nisam se čuo ni sa kim, što su zaglavljeni, ne razumijem? Ideš preko Kine brate, preko Rusije... Samo je malo skuplja karta" istakao je pjevač.

Dadu se ova izjava nije dopala, pa je sada opet prokomentarisao riječi kolege

"Đani je ono, čovjek popio, pa iz neke kafane našao da komentariše nešto: "Izvadiš pare iz džepa i platiš..." Pa nije u redu, brate moj, da ti pričaš odavde iz ove situacije. Ja ne bih smio sebi da dozvolim, prije bih jezik otkinuo nego da komentarišem tako neke stvari. Letjeli smo 13 i po sati u jednom pravcu od Singapura do Frankfurta, pa smo čekali po četiri sata na sledeći let, sve to sa malom djecom i trudnom ženom. I sad dođe neko da to ismijava, da to neko pljuje, da neko priča o tome na tako jedan ružan način. Ja Đanija volim i on je generalno dobar čovjek, ali mu nisu trebali ti komentari definitivno. Povrijedilo me to, ne samo od njega, nego od mnogih koji su to komentarisali, iskreno ne bih sve sada da imenujem, ali to govori o njima" ispričao je Dado u emisiji In3gantno.

