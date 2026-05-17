U izraelskim napadima danas je ubijeno najmanje petoro Palestinaca u Pojasu Gaze, rekli su zdravstveni zvaničnici, dok posustaju nastojanja za postizanje primirja kojim bi se okončale borbe između Izraela i Hamasa.

Sve jači napadi

U nedjeljama nakon prekida zajedničkog bombardovanja Irana sa SAD, Izrael je pojačao svoje napade na Gazu, gdje Hamas i dalje djeluje, uprkos tome što izraelska vojska i dalje kontroliše više od polovine teritorije.

Zdravstveni radnici kažu da je u izraelskom napadu ubijen jedan Palestinac u blizini policijske stanice i drugi u šatorskom naselju u Han Junisu na jugu Pojasa Gaze. Izraelska vojska navodi da je ubila militanta koji je predstavljao neposrednu prijetnju snagama na tom području.

Odvojeno, zdravstveni radnici su rekli da je u drugom izraelskom vazdušnom napadu ubijeno barem troje ljudi u javnoj kuhinji blizu bolnice Al-Aksa u Deir Al-Balahu na području centralne Gaze. Izraelska vojska nije odmah komentarisala taj incident.

Izrael: Ubili smo lidera oružanog krila Hamasa u Gazi

Izraelska vojska kaže da je Iz al-Din al-Hadad, vođa oružanog krila Hamasa u Gazi, ubijen u preciznom napadu na grad Gazu u petak. Hamas je potvrdio Hadadovu smrt, ali nije zaprijetio osvetom.

Izraelska vojska takođe je ubila Bahu Baruda, komandanta Štaba Hamasovih operacija, u vazdušnom napadu u subotu, optuživši ga da je planirao nekoliko napada na vojsku i izraelske civile proteklih nedjelja.

Vojska je izjavila da je Barud predstavljao neposrednu prijetnju i da je bio meta preciznog napada, dodajući da su prethodno preduzete mjere za smanjenje štete među civilima, uključujući upotrebu precizne municije i vazdušni nadzor.

Zdravstveni zvaničnici Gaze rekli su da je Barud zajedno sa još jednom osobom ubijen u vazdušnom napadu koji je ciljao njihov automobil u gradu Gazi.

Indirektni pregovori između Izraela i Hamasa o unapređenju poslijeratnog plana američkog predsjednika Donalda Trampa, kojim bi se trebalo okončati više od dvije godine borbi, razoružati Hamas, a izraelska vojska povući iz Gaze, i dalje su u zastoju.