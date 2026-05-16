Pentagon je pripremio planove za moguće obnavljanje vojnih operacija protiv Iran, uključujući intenzivnije vazdušne udare i potencijalno raspoređivanje američkih specijalnih snaga, objavio je danas The New York Times.

Prema navodima lista, Donald Tramp još nije donio konačnu odluku o narednim koracima nakon povratka iz Kine, gdje je razgovarao sa kineskim predsjednikom Si Đinping.

Kako se navodi, Pentagon razmatra mogućnost ponovnog pokretanja operacije „Epski gnjev“, koja je ranije bila obustavljena nakon proglašenja primirja.

Američki ministar odbrane Pit Hegset rekao je pred Kongresom da Sjedinjene Američke Države imaju spremne planove za eskalaciju sukoba ukoliko to bude potrebno, ali i opcije za povlačenje snaga iz regiona.

نیروهای مسلح ما آمادهٔ پاسخگویی درس‌آموز به هر تجاوزی هستند؛ استراتژی اشتباه و تصمیم‌های اشتباه، همیشه نتیجهٔ اشتباه خواهد داشت، همهٔ دنیا قبلاً این را فهمیده‌اند.

ما برای تمام گزینه‌ها آماده هستیم؛ شگفت‌زده خواهند شد. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf)May 11, 2026

Prema pisanju The New York Timesa, jedna od opcija koje razmatra Pentagon uključuje dodatno bombardovanje iranskih vojnih i infrastrukturnih ciljeva, dok druga predviđa slanje specijalnih jedinica radi preuzimanja kontrole nad nuklearnim materijalom u postrojenju Isfahan.

List navodi da je nekoliko stotina američkih specijalaca raspoređeno na Bliski istok još u martu, kako bi takva opcija bila dostupna administraciji Donalda Trampa.

Iranski zvaničnici poručili su da su njihove oružane snage spremne za odgovor na eventualne nove napade. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf rekao je da je Teheran „spreman za sve opcije“.

„Naše oružane snage spremne su da zadaju zasluženi udarac svakoj agresiji. Pogrešna strategija i pogrešne odluke uvijek vode do pogrešnih rezultata. Cijeli svijet je to već shvatio. Spremni smo na sve opcije, biće iznenađeni“, objavio je Kalibaf na društvenim mrežama.

Prema navodima američkih vojnih zvaničnika koje prenosi list, više od 50.000 američkih vojnika, dva nosača aviona, razarači i borbeni avioni ostaju raspoređeni u regionu i spremni za eventualne nove operacije protiv Irana.