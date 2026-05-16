Meta napada bile kritična infrastruktura i stambeni objekti u više djelova zemlje, povrijeđeno nekoliko osoba u Odeskoj oblasti

Ukrajina saopštila je da su njene snage tokom noći oborile ili elektronski onesposobile čak 269 ruskih dronova u jednom od najvećih vazdušnih napada posljednjih mjeseci.

Prema navodima ukrajinskih vlasti, Rusija je tokom noći lansirala ukupno 294 bespilotne letjelice, među kojima su bili dronovi-kamikaze tipa „šahed“, „gerber“ i „italmas“, kao i dronovi-mamci „parodija“.

Kako prenosi Ukrajinska pravda, napad je trajao i tokom jutarnjih časova, dok se nekoliko ruskih dronova još nalazilo u ukrajinskom vazdušnom prostoru.



Ukrajinska protivvazdušna odbrana djelovala je na sjeveru, jugu, kao i u centralnim i istočnim djelovima zemlje. Zabilježeni su direktni pogoci 20 bespilotnih letjelica na 15 lokacija, dok su djelovi oborenih dronova pali na još devet mjesta.

U okviru masovnog napada, ruske snage su tokom noći između 15. i 16. maja gađale kritičnu i stambenu infrastrukturu u Izmailskom okrugu u Odeska oblasti. Prema prvim informacijama, nekoliko osoba je povrijeđeno.