Osnovno tužilaštvo ocijenilo neosnovanom prijavu zbog smjene Draška Boljevića

Izvor: MINA

Deset mjeseci nakon što je ministar ekologije Damjan Ćulafić podnio krivičnu prijavu protiv troje članova Odbora direktora Eko fond zbog smjene Draško Boljević sa funkcije direktora, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo je prijavu kao neosnovanu, prenosi portal Vijesti.

Kako prenose Vijesti, prijava je bila podnijeta protiv članova Odbora direktora Svetlane Drobnjak, Andreja Vučekovića i Miloja Šundića, nakon što su u arhivi zaveli odluku o smjeni Boljevića i prijedlog za imenovanje Ljubiša Konatar za novog direktora Fonda.

Ćulafić je tada tvrdio da su članovi Odbora “krenuli putem pravnog puča”, obrazlažući time odluku da protiv njih podnese krivičnu prijavu.

Međutim, deset mjeseci kasnije, Osnovno tužilaštvo u Podgorici zaključilo je da prijava nije osnovana.

Portal Vijesti navodi da Ćulafić nije želio da odgovori na pitanja o tome koji će biti naredni koraci njegovog resora nakon odluke tužilaštva, uprkos višednevnom čekanju odgovora.