Cetinje od 31. jula do 2. avgusta domaćin najvećeg muzičko-pivskog festivala u Crnoj Gori

Šesto izdanje Montenegro Beer Fest polako se približava, a organizatori su zvanično pustili u prodaju i VIP ulaznice za najveći crnogorski muzičko-pivski festival.

Pored jednodnevnih i paket-ulaznica za sva tri festivalska dana po standardnim cijenama, posjetioci od sada mogu obezbijediti i VIP ulaznice putem sajta Etiketing.

Organizatori najavljuju ekskluzivnu festivalsku atmosferu, bez gužve, uz odličan pogled na binu i piće na dohvat ruke.

Cijena VIP ulaznice za jedno festivalsko veče iznosi 25 eura, dok VIP paket za sva tri dana košta 60 eura.

Festival će biti održan od 31. jula do 2. avgusta 2026. godine na Turističkom parkingu na Cetinje, a organizatori poručuju da publiku očekuje bogat muzički program.

Prvog festivalskog dana nastupiće Čoda, Jelena Rozga i Magla Band, dok će veče zatvoriti Rasta.

Drugog dana publiku očekuju nastupi bendova Anesthesia i Van Gogh, kao i Random i Nina Žižić u okviru projekta Randominacija, dok će završnicu večeri obilježiti koncert Tony Cetinski.

Završno veče festivala otvoriće Luka Radović, nakon čega slijede nastupi Isak Šabanović i Željko Joksimović, dok će festival zatvoriti Devito.

Sve informacije o rasporedu nastupa i dodatnim sadržajima biće objavljivane putem zvaničnih kanala festivala.