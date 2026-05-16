Saobraćaj na putu Nikšić – Podgorica u prekidu, vozila preusmjerena preko Cerova

Na magistralnom putu Nikšić – Podgorica, u mjestu Bogetići, jutros u 10.53 časova došlo je do prevrtanja teretnog vozila marke TAM, u kojem je jedna osoba povrijeđena.

To je saopšteno Portalu RTV Podgorica iz Uprava policije Crne Gore, odnosno Operativno-komunikacionog centra (OKC).

Iz OKC-a su naveli da je zbog nezgode saobraćaj na putu Podgorica – Nikšić trenutno u prekidu, dok se vozila preusmjeravaju na alternativni putni pravac preko Cerova.

Za sada nije poznato više detalja o stepenu povreda niti okolnostima pod kojima je došlo do prevrtanja kamiona.