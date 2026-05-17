Italijanski teniser dominantno osvojio još jedan Masters, šesti u nizu.

2:0, po setovima 6:4, 6:4.

Tokom 50 godina turnira nijedan Italijan prije njega nije osvojio titulu u Rimu, a u istoriji tenisa nije se dogodilo da neko osvoji šest uzastopnih Masters turnira.

Siner iza sebe sada ima 34 uzastopne pobjede na Mastersima, uz čak 68 osvojenih od posljednjeg 71 odigranog seta.

Kako se približava početak Rolan Garos 25. maja, sve više na značaju dobija uspjeh Novak Đoković u Australiji, gdje je upravo on savladao Sinera u polufinalu Australijan opena i plasirao se u finale.

Ispostavilo se da je nakon tog poraza počela jedna od najdominantnijih sezona u istoriji tenisa, jer je Siner prethodnih sedmica osvojio i Masters turnire u Madridu, Monte Karlu, Majamiju i Indijan Velsu.

Jedini poraz poslije meča sa Đokovićem doživio je u februaru u Dohi, kada ga je u četvrtfinalu eliminisao Čeh Jiří Menšík nakon tri seta.

Na putu do titule u Rimu, Siner je u polufinalu savladao Danil Medvedev sa 2:1, u četvrtfinalu Andrej Rubljov sa 2:0, dok je u osmini finala bio bolji od zemljaka Andrea Pelegrino.

U ranijim fazama turnira pobijedio je i Aleksej Popirin i Sebastijan Ofner.

Siner tako u vrhunskoj formi dočekuje nastup u Parizu i Otvoreno prvenstvo Francuske.