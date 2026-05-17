"Moje kolege žive od njih": Stoja osula paljbu po pjevačima, pa isprozivale one koji nisu ispoštovali Vesnu Zmijanac

Pjevačica Stoja prokomentarisal je svoje kolege.

Pjevačica Stoja Novaković sletjela je u Beograd nakon uspješnog nastupa, a pred našim kamerama progovorila je o koleginici Vesna Zmijanac, kao i o pjevačima koji ne žele da se fotografišu sa fanovima.

Upitana je zbog čega nije došla da podrži Vesnu Zmijanac u Beogradskoj areni, kao i većina kolega koji su je potpuno ignorisali.

“Radim. Nijesam bila kod kuće od četvrtka. Nadam se da je bilo sve okej”, rekla je ona, a onda je saznala da je vrlo malo kolega došlo.

“Ne mogu da vjerujem. Veki je stvarno dobar drugar, šmeker žena. Baš me čudi”, istakla je Stoja.

Pjevačica je potom prokomentarisala kolege koje se ne fotografišu sa fanovima kada nijesu najbolje raspoloženi.

“Ja sam uvijek raspoložena za moje fanove”, rekla nam je Stoja, a naš novinar je prokomentarisao da se neki ne fotografišu.

“Pa i ti neki žive od fanova”, objasnila je ona.