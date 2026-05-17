U automobilu izvučenom iz jezera Bečmenska bara pronađeno je tijelo muškarca. Policija radi na identifikaciji i utvrđuje kako je vozilo završilo u vodi.

Ubrzo nakon dojave građana da je kod Bečmena pronađen automobil “seat” kako pluta u jezeru, ekipe policije i vatrogasaca pristigle su na lice mjesta, ali su potvrđene crne slutnje. Nakon što su uspjeli da stabilizuju prevrnuto vozilo i djelimično ga izvuku iz vode, uslijedio je tragičan epilog: u unutrašnjosti automobila “seat”, sa tablicama iz Rume, pronađeno je tijelo vozača, koje je izvučeno iz vozila i prevezeno na obdukciju.

Kako mediji saznaju, konstatovana je smrt muške osobe, a policija trenutno radi na identifikaciji. Policija je obezbijedila šire područje oko jezera Bečmenska bara i započela detaljan uviđaj u saradnji sa dežurnim tužiocem.

Podsjetimo, nakon dojave građana, oko 17.20 časova, da u Bečmenskom jezeru pluta automobil, na lice mjesta pristigle su i specijalizovane ekipe, uključujući ronioce i vatrogasce.

Fokus istrage trenutno je na identifikaciji poginulog vozača. Prema prvim informacijama sa terena, za sada su potpuno nepoznate okolnosti pod kojima je automobil sletio sa puta i završio prevrnut na krovu u jezeru, što ukazuje na mogućnost da je vozilo bilo u vodi već neko vrijeme.