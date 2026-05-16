Evropski sud za ljudska prava utvrdio povrede prava na pravično suđenje, imovinu i suđenje u razumnom roku, a naknade će biti isplaćene iz budžetske rezerve

Kako prenose Vijesti, Vlada Crne Gore usvojila je dva zaključka prema kojima će država isplatiti naknade u 12 slučajeva izgubljenih pred Evropski sud za ljudska prava u Strazburu.

Riječ je o predmetima koji se odnose na povredu prava na pravično suđenje, prava na imovinu, ali i prekomjernu dužinu trajanja postupaka pred domaćim institucijama. Ukupan iznos dosuđenih naknada iznosi 30.480 eura, uz dodatne troškove postupaka, a sredstva će biti isplaćena iz državne budžetske rezerve.

Kako prenose Vijesti, u slučaju Milorada Vujovića i privrednog društva „Lipa“ protiv države, Sud u Strazburu utvrdio je povredu prava na pravičnost postupka, dužinu trajanja suđenja i pravo na imovinu. Dosuđene su im naknade od 4.680 i 9.200 eura.

U preostalih 11 slučajeva presude su se odnosile uglavnom na prekomjerno trajanje postupaka pred Ustavni sud Crne Gore, koji su trajali između tri i pet godina. Država je u tim predmetima pristala na poravnanje sa podnosiocima predstavki.

Kako navodi portal Vijesti, u devet slučajeva podnosioci tužbi dobili su po 1.200 eura na ime nematerijalne štete i dodatnih 250 eura za troškove postupka. Među njima su predmeti „Beloica“, „Kasalica“, „Laković“, „Bečanović“, „Radulović“, „Đorojević“, „Milović“, „Gazovoda“ i kompanija „Račica Tivat“.

U predmetu „Dajković Co Namos“ protiv Crne Gore dosuđena je naknada od 1.800 eura za nematerijalnu štetu i 250 eura troškova, dok je u slučaju „Petrović“ država obavezana da isplati 1.500 eura i dodatnih 250 eura za troškove postupka.

Presudama je određeno da naknade moraju biti isplaćene u roku od tri mjeseca, a u suprotnom će se obračunavati kamata po stopi Evropske centralne banke, uvećanoj za dodatna tri procentna poena.