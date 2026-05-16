Kroz program ekonomskog državljanstva u Crnu Goru uloženo je 251 milion eura, dok je više od dvije hiljade stranaca i članova njihovih porodica steklo ili može steći pasoš Crne Gore

Kako prenosi Vijesti, crnogorsko državljanstvo kroz program ekonomskog državljanstva do sada je dobilo 867 stranih državljana, dok je u proceduri još sedam zahtjeva, a odbijeno ih je ukupno 239.

Prema podacima iz Informacije o stanju Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, na dan 30. april 2026. godine, ukupne investicije aplikanata iznosile su čak 251 milion eura. Osim investitora, državljanstvo su po istoj aplikaciji mogli dobiti i članovi njihovih porodica, pa se procjenjuje da je broj novih državljana po ovom osnovu veći od dvije hiljade.

Kako prenosi portal Vijesti, najveći dio investicija odnosio se na turizam i kupovinu apartmana u takozvanim kondo hotelima. Čak 250,5 miliona eura investirano je u turističke projekte, dok je svega pola miliona uloženo u poljoprivredu i prerađivačku industriju.

Na listi projekata u koje su strani državljani ulagali nalaze se djelovi naselja Porto Montenegro, PortoNovi i Luštica Bay, kao i projekti domaćih investitora u Kolašinu i na Žabljaku.

Kako prenose Vijesti, program ekonomskog državljanstva trajao je do 31. decembra 2022. godine, kada je prekinut na zahtjev Evropske unije. Iz Brisela su upozoravali da Crna Gora kao kandidat za članstvo ne može prodavati državljanstva zbog rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i organizovanog kriminala.

Prema ranijim podacima, više od polovine aplikanata bilo je iz Rusije, a među zainteresovanima su bili i državljani Kine, SAD-a, Ukrajine, Vijetnama i Libana.

Portal Vijesti podsjeća i da je dio odbijenih aplikanata pokrenuo sudske sporove protiv države. Upravni sud je krajem novembra 2025. godine poništio više rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova, ocjenjujući da su donijeta uz pogrešnu primjenu zakona. Radi se o 25 aplikacija, a prema tvrdnjama advokata aplikanata, država zbog odugovlačenja postupaka rizikuje milionsku štetu i nove tužbe.

Kako prenosi portal Vijesti, po osnovu investicija i naknada na prelaznom računu ostalo je blokirano oko osam miliona eura do okončanja sporova.