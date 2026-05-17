Inspekcijski nadzor ponovo uspostavljen sredinom aprila, ali sa samo jednim inspektorom za šest primorskih opština

Više od godinu dana, sve do sredine aprila, nije bilo inspekcijskog nadzora iz oblasti zaštite i zdravlja na radu u državnom sektoru, dok su kontrole sprovođene isključivo u privatnom, prenosi portal CdM pozivajući se na Portal RTV Podgorica.

Kako prenosi portal CdM, iz Inspekcije rada navode da je razlog za takvu situaciju bila pravna praznina i nedostatak nadležnosti, nakon izmjena propisa.

Inspektor rada za oblast zaštite i zdravlja na radu Zlatko Popović kazao je za RTV Podgorica da Upravna inspekcija nije imala dovoljno kapaciteta niti specijalističkog znanja da obavlja nadzor u toj oblasti.

“Upravna inspekcija nije imala kapaciteta niti dovoljno specijalističkih znanja da izvede sve to u više oblasti i u oblasti zaštite na radu i nastupila je ta pravna praznina”, rekao je Popović.

Portal CdM prenosi da je zbog toga izostala kontrola primjene zakona i podzakonskih akata, kao i pokretanje postupaka zbog utvrđenih nepravilnosti na radu, uključujući slučajeve sa smrtnim i teškim posljedicama.

Nadzor je ponovo uspostavljen sredinom aprila, ali problem kadrovskih kapaciteta i dalje nije riješen.

“Trenutno imamo samo jednog inspektora koji pokriva šest primorskih opština”, naglasio je Popović.

Kako prenosi portal CdM, iz Odsjeka za inspekciju zaštite i zdravlja na radu poručuju da bi popunjavanje preostalih radnih mjesta značajno unaprijedilo teritorijalnu pokrivenost i efikasnost nadzora na nivou države.