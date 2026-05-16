Sloba Vasić izbačen iz aviona: Pjevač bio u alkoholisanom stanju, reagovao kapetan

Pjevač Sloba Vasić u centru skandala

Sloba Vasić navodno je juče izbačen iz aviona na letu za Cirih, gdje je iste večeri trebalo da nastupi.

Prema pisanju Pink.rs, pjevač je bio pod dejstvom alkohola, zbog čega je, kako se navodi, reagovao kapetan aviona i naredio da bude udaljen sa leta zbog neartikulisnog ponašanja.

Nakon toga je intervenisalo obezbjeđenje aerodroma, koje ga je izvelo iz aviona i sprovelo do izlaza iz zgrade.

Pjevač se trenutno nalazi u Urgentnom centru jer mu je loše, ali se i spominje da će uskoro biti prebačen na VMA. Nakon haosa koji se desio Sloba je odlučio da potraži ljekarsku pomoć, koja mu je ukazana