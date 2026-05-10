"Niko se ne raduje uspehu Jakova Jozinovića": Šerifovićka urnisala kolege, evo ko se našao na spisku

Marija Šerifović smatra da se poznati foliraju i da se zapravo niko nije obradovao njegovom uspjehu.

Ne raduju se svi sa estrade uspjehu Jakova Jozinovića, iako to možda javnu kažu, mišljenja je Marija Šerifović, koja je, upitana da prokomentariše mladog pjevača, bila iskrena i bez dlake na jeziku.

Marija tvrdi da se niko sa estrade ne raduje njegovim koncertima širom Balkana, koje rasprodaje u rekordnom roku, naročito ne starije kolege, kojima nije pravo što je preko noći postao zvezda, pevajući tuđe pesme.

"Ovo će trajati kada je on u pitanju. Samo nemojte da me neko pogrešno shvati, dakle - prvo i osnovno: Krvlju svojom tvrdim da ne postoji nijedna osoba sa balkanske estrade koja sto posto želi, raduje se i podržava taj uspeh. Nijedna. Mora da postoji barem jedan posto koji te malkice kad ostaneš sm ma sobouči", rekla je Marija i objasnila zbog čega je to tako:

"Ego im je kao kuća"

"Zašto, zašto što je svima ego kao kuća. Tu nema dileme. E sad, idemo dalje. Da ja moram da tumačim kako je do toga došlo ne mogu u to da ulazim jer imam 41. godinu i ne znam ništa o toj generaciji i tome kako je dečko postao uspješan. Oni imaju svoje izraze i jezik i u to ne ulazim. Ono što me raduje je što su neki mladi ljudi odabrali da neki mladi plavušan pjeva muziku koja je i dalje muzika, nije smeće. Kome smeta što pjeva kavere, zašto je to na kraju toliko važno", rekla je Marija, pa je nastavila:

"Ako vas to muči, ajde da vidimo šta će se desiti sa karijerom Jakova u 10 godina?", pita se ona.

"Snimio je svoju pjesmu, pa je hit. Ajde da vidimo šta će biti dalje. On je mlad, ne znam ni koliko ima godina", dodaje Šerifovićeva.

"Kada je neko mlad, desio mu se uspjeh, ali tu postoje matori dinosaurusi koji žele nekome ko je na svom početku, da mu lome krila. Pa sam se ja vratila 20 godina unazad. Pa da objasnimo malu Mariju koja je otišla na Evroviziju i pobijedila. Dakle, ja sam, nakon što sam sjela sama sa sobom i popričala, u apsolutnom miru. Ako me bude ikad mučio on, jer i ja imam ego, ja ću sve to iznijeti. Za sada sam u apsolutnom miru što se svega toga tiče", iskrena je bila Marija u emisiji "Premijera - Vikend specijal".