Rahim Sterling doživljava najteže trenutke od kada je fudbaler

Bivši reprezentativac Engleske Rahim Sterling (31) uhapšen je zato što je utvrđeno da je bio pod dejstvom droge. Nekadašnji napadač Mančester sitija i Čelsija, koji je završio ovu sezonu u Fejenordu, vozio je u trenutku hapšenja svoj automobil marke lamborgini. Lišila ga je slobode policija Hempšira, na jugu Engleske.

Rođeni Jamajčanin iz Kingstona, koji je u djetinjstvu tri godine proveo u specijalnoj ustanovi zbog problema sa ponašanjem, godinama nije igrao jer je bio odstranjen i u Mančester sitiju, a potom i u Čelsiju.

Engleski mediji pišu da je u prethodnom periodu trpio 'neizmjerni psihološki stres', mada je svakako odlično naplatio te ugovore i nedjeljno zarađivao skoro 350.000 evra u Čelsiju, a trenirao je sa grupom skrajnutih igrača.

"U četvrtak prije 9 časova ujutru, primili smo dojavu da je lamborgini udario u barijeru na auto-putu. Nijedno drugo vozilo nije učestvovalo u udesu i nije bilo povrijeđenih. Vozač je bio 31-godišnjak iz Berkšira i uhapšen je pod sumnjom da je vozio pod uticajem droga, kao i da je vozio opasno i da je kod sebe imao drogu iz treće kategorije", saopšteno je iz policije.

"Od sada sam 100 odsto Englez" Iako je Jamajčanin, Sterling je odmalena odabrao da igra za Englesku. "Jasno je da imam korijene sa Jamajke, ali niko nije pokušao da vrši pritisak na mene s tim u vezi. Nisam mogao da okrenem leđa Engleskoj, jer sam odrastao u engleskom sistemu i tu sam se razvio. Nisam mogao samo da se 'prebacim' i dobro je što sam dobio poziv za reprezentaciju, pa sam od sada 100 odsto Englez", rekao je on u jednom intervjuu.

Kod Sterlinga su pronađene droge koje su najblaže kontrolisane u Engleskoj, ali su svakako nedozvoljene za posjedovanje i distribuciju. Kazne za posjedovanje je do dvije godine boravka u zatvoru uz novčanu sankciju, a za prodaju i distrubiciju predviđena je kazna do 14 godina zatvora.

Sterling je igrao za reprezentaciju Engleske čak 10 godina, od 2012. do 2022, sakupivši u tom periodu 82 nastupa uz 20 golova. Prošao je sve mlade selekcije "Albiona", a igrao je u seniorskoj karijeri za niz velikana Premijer lige, Liverpul, Mančester siti, Čelsi i Arsenal.