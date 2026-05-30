Budvanin Admir Barčić uspio je da spasi dva dječaka od sedam i deset godina koji su se davili u moru na Slovenskoj plaži u Budvi.

Prava drama prema riječima očevidaca dogodila se kada je mlađi dječak koji nije znao da pliva ispao sa sup daske za veslanje na kojoj su bili.

Tada je stariji dječak kako je rečeno “Vijestima” pokušao da izvadi druga, ali ga je ovaj povukao i počeli su obojica da se dave. Sve se događalo na 40 metara od obale.

Uslijedila je panika na plaži, dječaci su počeli da se dave.

Barčić je uspio brzo da dopliva do dječaka, pa je obojicu “okačio” oko vrata i doplivao do obale.

Odmah im je ukazana pomoć i obojica su van životne opasnosti.