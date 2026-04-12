Marija Šerifović slavi Uskrs na Baliju: Objavila sliku punu trpeze, s njom majka, brat i Jovana Pajić

Pjevačica Marija Šerifović na Baliju provodi Uskrs sa porodicom, a slavlju se pridružila i Jovana Pajić, te su praznične slike završile na društvenim mrežama.

Marija Šerifović je na Instagramu objavila i sliku sa praznične trpeze, na kojoj je bilo svega, a Jovana je sve vrijeme slikala i snimala i djecu, kao i prijatelje dok su učili sportove na vodi.

S njom su za bogatom trpezom bili brat Danijel, majka Verica, pjevačica Jovana Pajić i prijatelji.

Jovana je takođe slikom iz kafića čestitala praznik.

Marija je iskoristila priliku da napravi i selfi sa sinom Mariom, te je imala i posebnu posvetu.

- Hristos Vaskrse! Neka nam ovaj dan vrati jveru u jednostavne stvari, u mir. U snagu tišine i to da uvek možemo krenuti iz početka. Živ bio sine moj - napisala je Marija, a na slici se vidi i kako mali Mario drži uskršnje jaje.

Otišla na zaslužen odmor

Marija Šerifović spakovala je kofere i otišla na zasluženi odmor na egzotični Bali, odakle se oglasila snimkom i porukom koja je duboko dirnula njene mnogobrojne pratioce.

- Ne volim da dijelim privatne snimke. Međutim, ovaj je poseban - započela je Marija svoju emotivnu objavu na Instagramu, pa dodala:

- Postoje trenuci koji ne pripadaju javnosti, već duši, ali ovaj sam osjetila da treba da podijelim. Ovdje na Baliju, među ljudima koje nisam poznavala, ponovo i bez najave se desio susret. Susret sa samom sobom.

Možda sam baš tada prvi put jasno osjetila da je došao trenutak da sebi kažem ne. Ne svemu što me udaljava od mene, ne svemu što preskače moje potrebe, moje granice i moje biće - stajalo je između ostalog u obavi koja je mnoge dirnula.