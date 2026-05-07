Šerifovićka napravila proslavu na Baliju, pa umalo završila u zatvoru: Otkriveni svi detalji Marijine drame

Marija je završila odmor na Baliju, ali desio se i mali peh.

Marija Šerifović vratila se sa Balija, gdje je uživala skoro mjesec dana. Naime, pjevačica je tamo otputovala sa prijateljima, između ostalog i sa koleginicom Jovanom Pajić.

Ono što je manje poznato jeste da i na samom Baliju Marija ima prijatelje, sa kojima je išla i na čuveni ritrit. Kada se to završilo, organizovala je proslavu sa sve bendom, a pjevala se domaća muzika.

Ipak, slavlje koje se odigralo na tri lokacije, umalo ih je koštalo zatvora.

"Bukvalno smo u g*v*ima do guše. Izbacili su nas iz Vanjine kuće zato što je vlasnica kuće trudna i našli smo novu kuću", rekla je Marija tokom slavlja, a zatim se skuterom uputila na drugu lokaciju.

Tamo su otpjevali nekoliko pjesama, radovali se, ali je i tu slavlju brzo došao kraj.

"Sinoć kada smo došli na drugu lokaciju, ne znam je l otpevano pet pjesama i opet smo prekinuti. Ja sam mrtva ljuta otišla u sobu, legla da spavam kontuzovana. I onda sam ustala jutros i probala malkice da sve to razumijem i shvatila da smo možda dva puta spašeni, jer bi neko završio na robiji, u zatvoru", rekla je Marija u snimku koji je objavila na svom jutjub kanalu.

"To nije prošlo baš najslavnije, ali imamo novi plan. Stigli smo na lokaciju pokušaj broj dva, sve skupa pokušaj broj tri. Niko nas nije prekidao, ali smo bili jako fini, završili sve na vrijeme. I zvanično je Bali ritrit gupa 2026. završena. Idem na doručak, a onda slijedi povratak kući", rekla je Marija.

Ona je snimala i svoju drugaricu Jovanu na aerodromu, koja je priznala da se uželela nastupa, štikli i da se našminka.

