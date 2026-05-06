Šerifovićka i Jovana kupuju kuću na Baliju: Iskeširaće bogatstvo za luks vilu, otkriveni svi detalji

Marija dosta vremena provodi na Baliju u poslednje vrijeme, a sudeći po vlogovima, oduševljena je ovom lokacijom, kao i njena majka Verica, ali i prijatelji.

Marija Šerifović oduševljena je Balijem, gdje je boravila više puta tokom prošle i ove godine. Kako je i sama istakla, ona na ovoj dalekoj destinaciji doslovno odmara duh i tijelo, kao i da joj duša stalno traži Bali.

Pjevačica je iz ovih razloga, riješila da se ozbiljno pozabavi pitanjem kupovine nekretnine na ovom ostrvu. Kako saznaju domaći mediji od izvora bliskom pjevačici, svoj poslednji boravak u Indoneziji, iskoristila je da posjeti nekoliko lokacija za kupovinu kuće na ovom ostrvu. Jedna od ponuđenih joj se posebno dopala.

"Marija je riješila da sebi kupi kuću na Baliju. Tamo nekretnine nisu skupe, kao što mnogo misle. Kako ovo ostrvo ona posjećuje nekoliko puta godišnje, jer je tamo našla svoj unutrašnji mir, shvatila je da je najisplativije da kupi nekretninu. Više neće davati velike količine novca na smještaj, a imaće uvijek gdje da ode i da se potpuno opusti. Njena bliska prijateljica Jovana, kao i majka Verica, su je potpuno podržali u toj ideji. I one obožavaju Bali. Jedan dan tokom poslednjeg boravka, Jovana i ona su iskoristile da se vide sa agentom za nekretnine i da obiđu nekoliko destinacija", ističe izvor i dodaje:

Cijena oko 200.000 eura

"Gledale su već postojeće apartmane, kuće, ali i one koje će uskoro biti završene. Posebno im se svidjela jedna kuća u izgradnji, čija je cijena 215.000 eura. Cijeli taj kompleks se još gradi, a useljenje je planirano za avgust ove godine. Dogovorile su se i da je odmah kaparišu", priča izvor, koji nam je i opisao kako ta kuća izgleda:

"Prelijepa je i savršeno odgovara njihovim potrebama. Ima 111 kvadrata stambene površine, dok je zemljište rasprostranjeno na 195 m2. U pitanju je novi premijum klubski kompleks vila i apartmana na Baliju. Kuća se nalazi na lokaciji s najboljim pogledom na Uluvatu. Parcela ima 2,5 hektara. Sve je kao u filmovima."

"U neposrednoj blizini je okeanske litice, okružena je šumom stabala manga, a tu je i čuveni rizort. Na pet minuta od kuće je i plaža, a u okviru tog kompleksa nalaze se i tri otvorena bazena, restorani, barovi, sala za fitnes, spa centar... Na raspolaganju će im biti i prodavnice, pa čak i heliodrom. Jedan dio je posvećen i djeci, a dječja zona je nešto neviđeno. Kad je to vidjela, znala je da je ovo kao stvoreno za njenog sina Maria", zaključuje izvor.