Razveli se, a ostali zajedno sve do njene smrti: Vida nije mogla da ima djecu sa Stevom, srce joj puklo od tuge

Poznata pjevačica Vida Pavlović preminula je na današnji dan, 10. maja 2005. godine.

Jedna od najvećih estradnih zvijezda osamdesetih godina, Vida Pavlović, uživala je u ogromnoj popularnosti i pažnji publike, ali njen privatni život obilježila je teška sudbina. Iako je oduševljavala publiku svojim glasom i harizmom, najveću bol nosila je zbog nemogućnosti da postane majka. U intervjuima je često priznala da joj upravo to donosi najviše tuge.

Buran brak i život sa Stevom Jovanovićem

O ovoj bolnoj temi progovorio je i njen drugi suprug, violinista Steva Jovanović. Par je imao često buran i nestabilan odnos, a iako su se na kraju razveli, nastavili su da žive pod istim krovom.

„Kažu ljudi da brakove održavaju djeca. Nije tačno! Pravi dokaz za to je naš brak. Nažalost, nemamo djece, ali smo dvadeset godina zajedno. Brak održavaju ljubav i razumijevanje, a kad toga nema, ne pomaže ni desetoro djece. Na sreću, moja Vida ima razumijevanja i ljubavi za sve oko sebe. Mnogo smo patili što nemamo djecu. Liječili smo se, i ona i ja, ali očigledno je sudbina odlučila da nam ne dozvoli da postanemo roditelji“, ispričao je Steva.

Usvajanje Laze – Vida majka u srcu

Kada su shvatili da ne mogu imati svoje dijete, Vida i Steva odlučili su da usvoje njenog sestrića Lazu, koji je ostao bez oca. Laza je rastao u njihovom domu, a Vida mu je bila prava majka.

„Lazu smo othranili i odškolovali. Ja sam umio da budem strog, kao pravi otac, a Vida ga je štitila i sakrivala od mene njegove nestašluke. Držali smo ga kao djevojku – u devet uveče morao je da bude kući. Ali dešavalo se da odem na svirku, a njih dvoje ostanu sami. Tada je u devet tek izlazio, a ujutro u osam se vraćao kući! Vida mi, naravno, ništa ne govori. Nije da sam ga volio manje, ali prirodno je da muškarac bude stroži“, prisjećao se Steva.

Kada je Laza napunio sedamnaest godina, vjenčali su ga u Beču, a Vida je bila posebno vezana za njegovu djecu. „Bio je to haos, veselje za pamćenje, a Šaban je pjevao. Bio je to jedan od najsrećnijih trenutaka u našem životu“, dodao je njen suprug.

Od prvog susreta do zajedničkog života

Steva je prisjećao i na njihove prve susrete: „Sreli smo se u Futogu, u jednom restoranu, jula 1976. Već pri prvom susretu oborila me je s nogu. Tek se bila rastala od muža. Nikada neću zaboraviti kako je bila obučena – farmerke, papuče, košulja vezana u čvor. Kada je zapjevala, polomio sam bezbroj čaša i flaša. Cijela kafana je lumpovala uz njenu pjesmu. Sve što sam zaradio, potrošio sam na plaćanje cehova. Pjevala je tako da je sve koji su je slušali dirala u srca.“

Iako su zajedno prolazili kroz teške dane i živjeli u skromnim uslovima, Steva naglašava da su uživali u svakom trenutku – i u slavlju, i u radu, i u zajedničkom sticanju doma: „Vrata našeg doma su uvijek bila širom otvorena. Često sam dovodio gomilu drugara, a Vida je sve poslužila i stavljala lonac da skuha kiselu čorbu, pjevajući sve vrijeme. Uvijek je bila strašan drugar.“

Borba sa tugom i alkoholom

Nažalost, Vida je posljednjih godina života provela u samoći i odala se alkoholu. U intervjuima je govorila o ljubavi publike, ali i o svojoj tuzi:

„Eto, ja mogu da kažem da me ljudi vole. Možda zato me hvata tuga, kad pomislim da ću jednog dana morati da prestanem da pjevam. Kad odem negdje, ljudi mi iskazuju ljubav: ‘Pa gdje si, kraljice, ništa bez tebe’.“

„Rekla sam: ‘Ljudi, ostarila sam, pustite me da odem u penziju’. Nema šanse“, izjavila je Vida.

Šta je Steva govorio o njihovom braku?

Razveli su se, a živjeli zajedno i voljeli do njene smrti:

„Mi smo živjeli pod istim krovom do njene smrti. Ja pored nje samo što nisam imao ptičijeg mlijeka. Sve me i dalje podsjeća na nju. Kako više prolazi vrijeme, sve mi je teže. Mi smo se razveli jer ona nije mogla da dobije vizu na ime Vide Jovanović, a i dalje smo živjeli zajedno. Istina je da sam kasnije mijenjao žene, ali nikada nisam osjećao ljubav prema nekoj ženi kao prema njoj, nju nije mogao niko da mi zamijeni“.