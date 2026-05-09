Razvodi se pjevačica nakon 3 godine braka: Kada se udavala promijenila ime umjesto prezimena, sada iznijela detalje

Kako bi stala na kraj tračevima koji se vezuju za prekid bračnog odnosa, Vanja Mijatović je odlučila da ispriča dio priče.

Vanja Mijatović se razvodi od supruga Aleksandra Mandžukića, a iako nije željela da govori o kraju ljubavi, nedavno je napravila presedan.

„Ne bih produbljivala jer želim da što prije prođe sve vezano za to i da odbolujem na miru. Ne volim da se on upliće u bilo šta jer nije dio javnog svijeta i ne želi da bude. Bilo je svačega, ali ne želim da demantujem ili potvrđujem bilo šta. Vijest o razvodu sam prvo saopštila mojima, ja i dalje živim u istom stanu, a on je izašao iz njega“, rekla je Vanja, pa otkrila da li je spremna za novu ljubav.

„Ma ne, to mi nije ni na kraj pameti. Uopšte ne razmišljam o tome. Desiće se sigurno da nađem nekog, mlada sam, hvala Bogu. Ne razmišljam kada, šta i kako. Nismo se uzimali da bismo se razvodili, ali opet, neka viša sila postoji, što se kaže ‘pravi planove da ti se Bog smije’. Tako da, iskreno, ne razmišljam sada o tome. Da li će se to desiti sjutra, ili za tri godine, isto mi je“, istakla je pjevačica za Hype.

Bili u braku 3 godine

Inače, Vanja Mijatović i Aleksandar na vječnu ljubav zakleli su se u oktobru 2022. godine, a sada su donijeli odluku da na svoj odnos stave tačku. Iako je u javnosti uvijek isticala da sa partnerom odlično funkcioniše, te da kao u svakom braku ima trzavica, ali ništa vrijedno pomena, izgleda da je stvarnost drugačija.

Njih dvoje su prije dvije i po godine napravili proslavu u jednom prestižnom beogradskom restoranu, a svadba je koštala oko 30.000 eura.

Inače, Vanja je nakon svadbe odlučila da promijeni i ime u ličnoj karti.

„Građansko i crkveno vjenčanje će se odigrati drugog dana, danas je samo žurka. Prezime ostaje isto – Mijatović. Promijeniću i ime jer sam u papirima Ivana“, objasnila je tada pjevačica i dodala da bi se, sve i da je mijenjala prezime, u javnosti i dalje predstavljala kao Mijatović jer je publika pod tim imenom prepoznaje.