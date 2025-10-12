"Pričaju da me muž ostavio jer sam debela": Pjevačica progovorila o razvodu, bili u braku dvije godine

Pjevačica Vanja Mijatović nedavno se razvela nakon dvije godine braka, a sada je otkrila zbog čega sa Instagrama nije obrisala fotografije sa bivšim mužem.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Pjevačica Vanja Milošević, koja se nedavno razvela nakon dvije godine braka, otkrila je da je mnogi kritikuju na mrežama jer nije obrisala slike s bivšim mužem.

"Ne vidim neki poseban značaj u tome, iskreno, ne bavim se nešto Instagramom i to me svi kritikuju. Nemam neki poseban razlog što tu stoji. Mislim da ću izbrisati cio Instagram i da ću krenuti od početka, tako osjećam da treba da uradim", rekla je pjevačica.

Ona je objasnila i da prezime nakon udaje nije mijenjala, ali je zato prije nekoliko godina odlučila da promijeni ime.

"Moje pravo ime je Ivana, ali sam promijenila ime. Mama mi je dala dva imena kada sam se rodila, a cio život me svi zovu Vanja. Često je dolazilo do zabuna, na primjer na aerodromu, često se kupuje nova karta, prosto ljudi nisu znali da se zovem Ivana. Promijenila sam i u dokumentima, sada sam Vanja Mijatović zdravo", rekla je ona.

"Nije me muž ostavio jer sam debela"

Vanja je rekla nedavno i da je sa bivšim u prijateljskim odnosima.

"Istina je da se razvodim, i moram da kažem da mi je drago da se rastajemo kao normalni ljudi i prijatelji. Moram da kažem da su ljudi davali svakakve komentare i razlog našeg razvoda, ali da to nije istina, nije me ostavio jer sam debela, ili šta već".

(Grand, MONDO)