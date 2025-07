Pjevačica obukla "džak", otac je iskritikovao: Vanja Mijatović smršala 19 kg posle razvoda, a i dalje krije tijelo

Otac Vanje Mijatović govorio je o stilu oblačenja svoje ćerke.

Izvor: Kurir/Ana Paunović

Vanja Mijatović došla je u Vrnjačku Banju gdje se održava "Vrnjačka muzička noć". Pjevačica, koja je nakon razvoda smršala čak 19 kilograma, i dalje krije svoje tijelo, što se njenom tati nimalo nije dopalo.

Ona je obukla plavo, šljokičavo široko odijelo, zbog čega ju je iskritikovao.

Vanja Mijatović u Vrnjačkoj Banji

Izvor: Instagram printscreen / vanja_mijatovic_vvsr

"Kad sam je vidio rekao sam: 'Gdje si ovo našla, kao da si džak obukla, ne vidi niko da si smršala'. Kaže ona meni: 'Neka, još malo ću ja, pa ću onda.' Nemoj da je foliraš, gdje se vidi..." rekao je za Kurir pevačicin tata.

"Ja volim ovako ovaj fazon, to svi znaju. Još 10 kilograma, ali lagano", ubacila se.

"⁠I dok je bila bucka, nisam ništa govorio. Bolje da mi je bucka a pametna, nego suva", našalio se Vanjin tata, koji je takođe muzičar, ali za razliku od ćerke - roker.

Izvor: Kurir

On je bio učesnik u emisiji "Nikad nije kasno", što je Vanja posebno istakla. Inače, pjevačica je otkrila da više ne planira da se udaje, a o detaljima razvoda govorila je nerado.

"Ne bih produbljivala, jer želim da što prije prođe sve vezano za to, i da odbolujem na miru. Ne volim da se on upliće u bilo šta, jer on nije dio javnog svijeta i ne želi da bude. Bilo je svačega, ali ne želim da demanutijem ili potvrđujem bilo šta. Vest o razvodu sam prvo saopštila mojima, ja i dalje živim u istom stanu, a on je izašao iz njega", rekla je Vanja, pa istakla da li je spremna za novu ljubav.

"Ma ne, to mi nije ni na kraj pameti. Uopše ne razmišljam o tome. Desiće se sigurno da nađem nekog, mlada sam, hvala Bogu. Ne razmišljam kada šta i kako. Mi se nismo uzimali da bi se razvodili, ali opet, neka viša sila postoji, što se kaže 'pravi planove da ti se Bog smije'. Tako da, iskreno, ne razmišljam sada o tome. Da li će se to desiti sjutra, ili za tri godine, isto mi je", istakla je pjevačica za "Hype".

(Kurir / MONDO)