Kad se udavala promijenila ime umjesto prezimena: Pevačica se razvela u tajnosti, a ovo je razlog zašto se ne zove Ivana

Pevačica Vanja Mijatović prjie dvije godine šokirala je domaću javnost kada je organizovala svadbeno veselje, a da se tog dana zapravo nije ni vjenčala.

Nesvakidašnja proslava ostala je upamćena po mnogim iznenađenjima, ali najveći šok uslijedio je kada je mlada otkrila šta će uraditi sa svojim dokumentima.

Vanja Mijatović je na sopstvenu svadbu prvo došla u farmerkama, da bi se tek kasnije presvukla u vjenčanicu. Okupljenima je tada priznala da građanskog i crkvenog vjenčanja tog dana uopšte neće biti, već da je u pitanju samo žurka, a najveće iznenađenje tek je uslijedilo.

Dok većina mlada nakon izgovorenog "da" mijenja prezime, Vanja je odlučila da u ličnoj karti promjieni - ime!

"U papirima sam Ivana"

- Građansko i crkveno vjenčanje će se odigrati drugog dana, danas je samo žurka. Prezime ostaje isto – Mijatović. Promijeniću i ime jer sam u papirima Ivana - objasnila je tada pjevačica i dodala da bi se, sve i da je mijenjala prezime, u javnosti i dalje predstavljala kao Mijatović jer je publika pod tim imenom prepoznaje.

Misteriju oko svog pravog imena, koja je dugo izazivala polemike u medijima, pevačica je detaljno razjasnila. Otkrila je da je njena majka zapravo željela da se ona zove Ivana Vanja, kako bi, kada poraste, mogla sama da bira koje joj se ime više sviđa. Međutim, u matičnu knjigu je upisano samo ime Ivana.

- Vanja su me cio život zapravo svi zvali. Kad bi me neko i pozvao Ivana, čak se nekad ne bih ni odazvala, niti bih se okrenula, dok jedno pet-šest puta neko možda ne ponovi - priznala je pjevačica u emisiji "Na terapiji kod Slavice Đukić Dejanović" dodajući da su je pravim imenom zvali samo rijetki, i to uglavnom iz šale.

Brak pukao, razveli se u tajnosti

Iako se mjesec dana nakon ove neobične svadbene žurke i zvanično udala za svog izabranika na luksuznoj ceremoniji u Dubaiju, bračna idila nije potrajala. U međuvremenu, se par razveo.

Ipak, njena odluka da na sopstvenoj svadbi umjesto muževljevog prezimena uzme novo ime ostaće upamćena kao jedan od najluđih poteza na našoj estradi!

