Zorica se javno zahvalila ovoj koleginici: Zvala je svaki dan, u studiju muk kada je izgovorila njeno ime

Zorica se zahvalila koleginicama, ali jedno ime se posebno istaklo.

Pjevačica Zorica Brunclik gostovala je sinoć u emisiji kod Ognjena Amidžića gde je prvi put detaljno progovorila o svojoj bolesti, od čega se liječila, kao i detalje operacije, ali i oporavka.

Između ostalog, dotakla se velike podrške koju je dobijala sa svih strana, a posebno se zahvalila koleginicama koje su svakoga dana pitale kako je i brinule se.

"Stvarno moram da se zahvalim svim kolegama! Kolege, pola planete, ali vidi, uopšte nije... Kolege sa kojima nisam kafu popila, malo družila, kandidati iz 'Pinkovih zvezda' koji nisu moji... Toliko je to molitvi, svima se zahvaljujem od srca. Mnogo je bilo molitvi, mnogo, mnogo, mnogo", rekla je Zorica Brunclik.

"Jedino što moram da spomenem obavezno, da ih istaknem, su Lepa Lukić i Zorica Marković. Lepa Lukić je baš svaki dan zvala! I Ana Bekuta isto", dodala je pjevačica u emisiji Ognjena Amidžića, a mnogi su se začudili budući da nisu znali da su Markovićka i Zorica toliko bliske.

Koja je dijagnoza Zorice Brunclik?

Gostujući u emisiji Amidži šou, Zorica je bez ustručavanja govorila o svom zdravstvenom stanju i svemu što je prošla tokom tog perioda.

"Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog crijeva. Ja to nisam doživljavala ozbiljno, naučila sam te neke izraze posle ovoliko mjeseci u bolnici", rekla je ona u emisiji kod Ognjena, pa otkrila detalje i kako je uopšte došlo do bolesti:

"To znači da ti se upali debelog crijeva i izađe balon koji se puni raznim prljavštinama i to se onda zapuši i to ako pukne... Daleko bilo. Imala sam dvije faze liječenje."