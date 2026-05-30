Veliko istraživanje projekta "Sistema" ogolilo je strogo čuvanu tajnu Kremlja o sinovima Vladimira Putina i ruske šampionke Aline Kabajeve.

U januaru 2026. godine, najmanje 3,5 miliona rubalja (oko 42.000 eura) potrošeno je na plate tri guvernante za najmlađu djecu Vladimira Putina, prema istraživanju projekta „Sistema“.

Novinari su imali uvid u dokumentaciju i prepisku koja se odnosi na rad osoblja angažovanog na brizi o sinovima Putina i ruske olimpijske šampionke Aline Kabajeve.

Najmlađa Putinova djeca, Ivan (rođen 2015. godine) i Vladimir (rođen 2019. godine), od početka 2026. godine imala su najmanje tri guvernante: državljanku Bosne i Hercegovine Sofiju B, državljanku Njemačke Irenu E. i državljanku Južne Afrike Kerol R. U maju je njemačka državljanka, iz za sada nepoznatih razloga, odlučila da podnese ostavku.

Isplate zaposlenima koji brinu o Putinovoj djeci obračunavale su se pojedinačno, na osnovu broja odrađenih sati. Zvanično, dadilje su bile registrovane kao „vodeći prevodioci“ u Institutu za profesionalnu prekvalifikaciju Međunarodnog medicinskog centra Sogaz, koji se dovodi u vezu sa Putinovim bliskim saradnikom Jurijem Kovaljčukom i predsjednikovom ćerkom Marijom Voroncovom.

Takav status omogućavao im je dobijanje viza i radnih dozvola u Rusiji kao „visokokvalifikovanim stručnjacima“.

Ugovorima je bila predviđena plata od 167.000 rubalja (oko 2.000 eura), dok su preostali iznosi isplaćivani kroz bonuse. Kako se navodi u prepisci, dio zarade guvernanti mogao je biti isplaćivan i u gotovini, a primjeri takvih aranžmana nalaze se u dokumentaciji u koju su novinari imali uvid.

Dokumenti koje je pregledala „Sistema“ pokrivaju period od 2017. do 2026. godine. Većina njih poslata je na imejl adresu koju su koristile Olesja Fedina i Jekaterina Golovačeva, rođake Aline Kabajeve. U dokumentima se ne pominju ni Putin ni Kabajeva, a djeca su navedena samo kao „štićenici“. Međutim, u jednom dokumentu iz 2019. godine „štićenik“ je identifikovan po imenu – Ivan Fedin. Sin Olesje Fedine, međutim, ima drugačije ime.

Tokom devet godina, Putin i Kabajeva zaposlili su približno 20 vaspitača. U svakom trenutku sa djetetom je radilo između četiri i šest vaspitača, neki istovremeno, a neki u smjenama. Među njihovim obavezama bila je i nastava stranih jezika. Trogodišnji Ivan imao je raspored časova engleskog i njemačkog jezika.

Prema dokumentima, Olesja Fedina je 2019. godine rekla guvernantama da Ivan do četvrte godine treba stalno da bude uronjen u „jezičku kupku“. Njegovo znanje engleskog jezika trebalo je da bude koherentno, „kao kod pismenog Evropljanina“. Slični zahtjevi postavljeni su i kada je riječ o učenju njemačkog jezika.

„Sistema“ navodi i još jedan zahtjev koji je bio postavljen zaposlenima. U njihovim ugovorima pisalo je:

„Nikada ne namećite svoje vjerske, političke ili ideološke stavove osobi koju nadgledate. Ne razgovarajte o seksualnim vezama ili seksualnom obrazovanju bez prethodne konsultacije sa poslodavcem. Ni pod kojim okolnostima ne smijete razgovarati o LGBT temama.“

4/ Пока сыновей Путина учат иностранцы за сотни тысяч долларов в год, в обычных российских школах сокращают часы иностранных языков. Освободившееся время отдают предмету "Духовно-нравственная культура России" и "традиционным ценностям". — Радио Свобода (@SvobodaRadio)May 28, 2026

Zdravlje nastavnika pažljivo je praćeno: prije nego što su bili zaposleni, morali su da se podvrgnu ljekarskom pregledu u istoj klinici Sogaz i da ga ponove po povratku sa putovanja. Zarazna bolest ili bilo koja druga bolest koja bi mogla da utiče na njihov rad duže od tri sedmice smatrala se razlogom za trenutno otpuštanje.

Nastavnici su bili obavezni da sastavljaju višestranične dnevne izvještaje o radu. Često im je bilo zabranjeno da napuštaju „porodični kompleks“ – rezidenciju u Valdaju. U prepisci iz 2022. godine sa nastavnicom engleskog jezika Džejn M, to je objašnjeno „uslovima karantina“.

Većina nastavnika pomenutih u dokumentima koji su radili sa Putinovom djecom nije odgovorila na pitanja „Sistema“. Samo jedna bivša guvernanta rekla je da je zaista radila u Rusiji tri mjeseca, ali joj nije rečeno ko je njen poslodavac.

„Ja sam jednostavno bila osoba koja je primala komande i naređenja“, dodala je.

Imena Putinove i Kabajeve djece, kao i njihove datume rođenja, ranije je otkrio Centar Dosije. Ivan i Vladimir, prema istrazi centra, uglavnom žive u predsjedničkoj rezidenciji u Valdaju (o kojoj je Proekt detaljno izvještavao 2023. godine), sa guvernantama, dadiljama i trenerima u blizini.

Dosije je takođe izvijestio o šemi regrutovanja nastavnika putem mreže klinika povezanih sa Kovaljčukom, kao i da je Olesija Fedina, rođaka Aline Kabajeve, odgovorna za regrutovanje i upravljanje osobljem.