Prva izjava Zorice Brunclik nakon povratka u "Pinkove zvezde": Otkrila zašto je napravila pauzu 2 mjeseca

Zorica je ispričala sa kojim zdravstvenim problemom se izborila i apelovala na sve da redovno idu na sistematske preglede.

Muzička zvijezda Zorica Brunclik posle dvomjesečne pauze vratila se u "Pinkove zvezde". Ona je došla u studio u Šimanovcima sa suprugom, istaknutim estradnim umjetnikom Miroljubom Aranđelovićem Kemišom, i ćerkom Zlatom.

Pred novinarima je zablistala, i sa osmjehom na licu poručila da se osjeća onako kako izgleda.

Zorica Brunclik prvi put u javnosti nakon dužeg vremena

Kasnije je za emisiju "Premijera" otkrila da je napravila pauzu zbog zdravstvenog stanja i da je Kemiš sve vrijeme bio uz nju.

" Kemiš je ležao sa mnom, on je bio najveća podrška. Zvalo je mnogo kolega" rekla je Zorica za "Premijeru" i dodala da bolest nije krila:

" Ja to nisam krila, ne možeš biti u bolnici toliko dugo, a da imaš grip. Imala sam tešku operaciju i bila je uspješna. Savjetujem svima da idu na sistematske preglede. U mom slučaju je bilo debelo crijevo. Kolonoskopiju treba svi da rade preventivno posle 50. godine. Ja se nisam bavila ozbiljno svojim zdravljem i došlo je dokle je došlo" rekla je Zorica.

Zorica je na snimanje stigla u trenerci i jakni, a kosu je pokupila u rep zbog čega se i našalila.

"Nakačili su mi kosu od dva i po metra" rekla je kroz osmijeh.

Pred ulazak u studio ona se presvukla u šareno odijelo, a upečatljive su bile njene žute cipele. Čim je kročila u studio, članovi žirija i voditelji su joj poletjeli u zagrljaj. Najprije se pozdravila sa Bosancem, pa sa Jelenom Karleušom, Viki Miljković, a onda i Desingericom. Dobrodošlicu su joj poželjele i voditeljke Anđela i Bojana.

Pogledajte emotivni susret sa kolegama iz Pinkovih zvezda:

Publika ju je dočekala ovacijama i gromoglasnim aplauzom, a njeni kandidati su se odmah fotografisali s njom. Zorica nije skidala osmjeh s lica.



