"Gvožđe 1, CRP 300, simptome nisam imala": Ovo je dijagnoza Zorice Brunclik, prvi put progovorila o svemu

Zorica je sinoć, zajedno sa Kemišem, gostovala kod Ognjena, gdje je otkrila detalje bolesti, dijagnoze, ali i liječenja.

Pjevačica Zorica Brunclik ponovo se vratila svojim poslovnim obavezama nakon što je prošla kroz ozbiljan zdravstveni izazov koji je trajao mjesecima. Iako je sve vrijeme bila diskretna kada je riječ o privatnom životu, sada je odlučila da otvoreno govori o svemu kroz šta je prošla.

Kako je sama priznala, pjevačica je vodila tešku borbu sa opakom bolešću punih tri mjeseca. Period iza nje bio je iscrpljujući i zahtijevao je veliku snagu, ali je na kraju uspjela da izađe kao pobjednik. Gostujući u emisiji Amidži šou, Zorica je bez ustručavanja govorila o svom zdravstvenom stanju i svemu što je prošla tokom tog perioda.

"Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog crijeva. Ja to nisam doživljavala ozbiljno, naučila sam te neke izraze posle ovoliko mjeseci u bolnici", rekla je ona u emisiji kod Ognjena, pa otkrila detalje i kako je uopšte došlo do bolesti:

"To znači da ti se upali debelog crijeva i izađe balon koji se puni raznim prljavštinama i to se onda zapuši i to ako pukne... Daleko bilo. Rekao Bog: 'Nisi još za mene, treba da ostaneš tu, vrati se'. Ja sam imala dvije faze liječenje."

"Prvo sam ležala u Dragiše Mišovića, u drugoj fazi sam bila u Kliničkom centru. Svaki dan me zove doktor i dalje i pita da li sa dobro. Jedan fizioterapeut mi je kuvao paradajz čorbu, ispunio mi je želju. A ja sam tražila prazan burek i svi su mi se smijali. Nisu me pustili da jedem", rekla je pjevačica i dodala:

Ona je rekla i da su joj analize bile jako loše.

"CRP mi je bio 300, gvožđe 1. Ništa nisam osjećala. To je odstranjeno operacijom, sve je riješeno", rekla je Zorica sa velikim olakšanjem.

Šta je divertikuloza?

Divertikuloza je pojava malih kesastih proširenja (divertikula) na zidu debelog crijeva, najčešće uzrokovana ishranom siromašnom vlaknima, starenjem i povećanim pritiskom u crijevima. Većina oboljelih, naročito starijih od 60 godina, nema simptome, a ako se jave, to su blagi grčevi, nadutost i neredovna stolica. Liječi se ishranom bogatom vlaknima.