Reprezentativni golman Osman Hadžikić možda neće ići na Mundijal 2026. godine zbog povrede uoči debitantskog meča u dresu Bosne i Hercegovine.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovaće na Mundijalu 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku, a jedna od dvije pripremne utakmice za taj turnir odigrana je u petak uveče u Sarajevu. Navijači nijesu imali mnogo toga da vide jer je protiv Sjeverne Makedonije odigrano bez pogodaka, a po lošem će ovaj meč pamtiti Osman Hadžikić.

Tokom zagrijavanja pred početak drugog dijela meča, dok su njegovi saigrači iz nacionalnog tima šutirali na gol, Hadžikić je povrijedio zadnju ložu. Istog trenutka bilo mu je jasno da situacija nije dobra, a mediji iz Bosne i Hercegovine prenose da će Sergej Barbarez morati da mijenja spisak. Navodno, zbog povrede na zagrijavanju Hadžikić neće moći da bude dio reprezentacije.

Reakcija je bila ekspresna i Osman je odmah upućen na preglede. Na nosilima je iznesen sa terena, a plakao je dok je napuštao Koševo. Dio ljekarskih pregleda obavljen je u petak uveče, a dio će biti obavljen u subotu tokom dana, kako bi se utvrdilo stvarno stanje povrede Osmana Hadžikića.

Ukoliko mu bude potreban duži oporavak, Bosna i Hercegovina će morati da promijeni spisak putnika za Mundijal. Pogledajte kako je došlo do povrede:

Imagine waiting your whole life to make your debut for your national team, only for this to happen literally 3 minutes before you come on.



So sad for Osman Hadžikić ☹️ — FK Sarajevo Insider (@SarajevoFooty) May 29, 2026

Na širem spisku reprezentativaca za Mundijal 2026. godine nalaze se talentovani čuvari mreže Tarik Karić (20) i Mladen Jurkas (18), pa se očekuje da nekog od njih dvojice Sergej Barbarez priključi timu ukoliko Hadžikić ne bude spreman. Karić je golman mostarskog Veleža i u nedavno završenoj sezoni branio je na 35 utakmica, dok Jurkas ima 32 meča na golu Borca iz Banjaluke.

„Žao mi je što se Osman povrijedio, trebalo je da brani u drugom poluvremenu. Uhvatio se za zadnju ložu, izgleda da nije dobro. Sjutra ide na snimanje pa ćemo znati više“, kratko je rekao Sergej Barbarez, selektor Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, on je prvi objavio spisak igrača za Mundijal, ali bi sada mogao da ga mijenja zbog povrede golmana.

Kakvu karijeru ima Osman Hadžikić?

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Osman Hadžikić rođen je u Austriji, za čije je mlađe selekcije svojevremeno branio. Ima po pet utakmica za reprezentacije Austrije do 19 i 21 godine, ali je u seniorskoj konkurenciji promijenio nacionalni tim. Do sada nije debitovao za selekciju Bosne i Hercegovine, a u drugom dijelu meča protiv Sjeverne Makedonije trebalo je prvi put da stane na gol reprezentacije.

Bio bi to veoma značajan trenutak za golmana koji ima veoma zanimljivu karijeru. Ponikao je u austrijskim timovima, a u seniorskom fudbalu debitovao je za Austriju iz Beča. Branio je kasnije gol Ciriha, Zaprešića, Admire Vaker, mostarskog Veleža i na kraju Slaven Belupa, čiji je trenutno član.

Odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadu i Meksiko trebalo je da bude kruna karijere za Osmana Hadžikića, iako je jasno da ne bi branio na turniru. Zapravo, on bi imao ulogu trećeg golmana – iza nedodirljivog Nikole Vasilja, koji je prva opcija, i Martina Zlomislića, koji se pozicionirao kao njegova rezerva.