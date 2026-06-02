VJT u Beogradu ponovo je apelovalo na medije da ne ugrožavaju tajnost istrage o ubistvu Aleksandra Nešovića na Senjaku, upozorivši da to ugrožava bezbijednost svjedoka.
U dosadašnjem toku istrage koja se vodi protiv 11 lica povodom krivičnog djela teško ubistvo izvršeno na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27", Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je ukupno 21 saopštenje za javnost, od čega je u pet navrata apelovalo na medije da izvještavaju profesionalno, bez ugrožavanja tajnosti istrage, saopšteno je iz VJT u Beogradu.
Podsjetimo, radi se o slučaju ubistva Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, na Senjaku.
Utvrđuju se činjenice i prikupljaju dokazi protiv osumnjičenih: Tužilaštvo o istrazi ubistva Nešovića
"U ovom trenutku se intenzivno prikupljaju dokazi protiv osumnjičenih lica i utvrđuju sve činjenice u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti izvršenog krivičnog djela teško ubistvo i krivičnih djela koja su u vezi sa istim. Povodom brojnih upita medija, koji se odnose na kritični događaj ili na konkretna lica, VJT u Beogradu ističe da postupa profesionalno i da ne može iznositi u javnost detalje koji bi mogli ugroziti tajnost istrage", navedeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dodato:
"Tužilaštvo ponovo ukazuje da se iznošenjem podataka iz istrage i objavljivanjem iskaza osumnjičenih i svjedoka u medijima, a posebno njihovim proizvoljim tumačenjima, opasno ugrožava istraga, kao i sigurnost i okrivljenih i svjedoka."
Po okončanju istrage, kako dalje navode, tužilaštvo će se obratiti javnosti i ukazati na sve utvrđene činjenice i okolnosti, te objaviti svoju javnotužilačku odluku tim povodom.
