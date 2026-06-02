VJT u Beogradu ponovo je apelovalo na medije da ne ugrožavaju tajnost istrage o ubistvu Aleksandra Nešovića na Senjaku, upozorivši da to ugrožava bezbijednost svjedoka.

Izvor: Drustvene mreze

U dosadašnjem toku istrage koja se vodi protiv 11 lica povodom krivičnog djela teško ubistvo izvršeno na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu "27", Više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je ukupno 21 saopštenje za javnost, od čega je u pet navrata apelovalo na medije da izvještavaju profesionalno, bez ugrožavanja tajnosti istrage, saopšteno je iz VJT u Beogradu.

Podsjetimo, radi se o slučaju ubistva Aleksandra Nešovića, zvanog Baja, na Senjaku.

Vidi opis Utvrđuju se činjenice i prikupljaju dokazi protiv osumnjičenih: Tužilaštvo o istrazi ubistva Nešovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 14 14 / 14

"U ovom trenutku se intenzivno prikupljaju dokazi protiv osumnjičenih lica i utvrđuju sve činjenice u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti izvršenog krivičnog djela teško ubistvo i krivičnih djela koja su u vezi sa istim. Povodom brojnih upita medija, koji se odnose na kritični događaj ili na konkretna lica, VJT u Beogradu ističe da postupa profesionalno i da ne može iznositi u javnost detalje koji bi mogli ugroziti tajnost istrage", navedeno je u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dodato:

"Tužilaštvo ponovo ukazuje da se iznošenjem podataka iz istrage i objavljivanjem iskaza osumnjičenih i svjedoka u medijima, a posebno njihovim proizvoljim tumačenjima, opasno ugrožava istraga, kao i sigurnost i okrivljenih i svjedoka."

Po okončanju istrage, kako dalje navode, tužilaštvo će se obratiti javnosti i ukazati na sve utvrđene činjenice i okolnosti, te objaviti svoju javnotužilačku odluku tim povodom.

Pogledajte 00:31 Aleksandar Nešović sahrana Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(Kurir/MONDO)