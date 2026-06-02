Češka policija optužila je četiri osobe i jedno pravno lice za trgovinu ljudima. Oni su prepunom manipulacija i prijetnji primoravali mlade žene na snimanje za OnlyFans.

Češka policija saopštila je da je optužila četiri osobe i jedno neimenovano pravno lice za primoravanje mladih žena da snimaju erotski sadržaj za naloge na veb-sajtu "Onli fens" i društvenim mrežama.

Slučaj trgovine ljudima fokusira se na grupu koja je regrutovala desetine žena starijih od 18 godina i, prema navodima policije, iskoristila njihovu marginalizovanost ili nezrelost i neznanje da dobije sadržaj bez kontrole nad njegovom upotrebom.

"Onli fens" je sajt samo za odrasle, na kojem ljudi mogu da prodaju pristup fotografijama i video-zapisima, uključujući seksualno eksplicitan sadržaj.

Policija je saopštila da su optuženi prvo zadobili povjerenje žena, a potom ih namamili da naprave erotski sadržaj i potpišu ugovore da ih zastupaju na društvenim mrežama.

"Žrtve obično nisu imale pristup profilima kreiranim sa njihovim ličnim podacima", navodi policija i dodaje da su optuženi "koristili psihološki pritisak, prijetnje novčanim kaznama ili odbijanjem plaćanja" da bi dobili eksplicitan sadržaj.

Slučaj uključuje prihod od najmanje 3,6 miliona kruna (172.794 dolara), stoji u saopštenju.

"Onli fens" je pokrenut 2016. godine, a danas ima stotine miliona korisnika. Njegovi najuspješniji korisnici zarađuju milione dolara godišnje.

Platforma je ograničena ili zabranjena u pojedinim zemljama, uključujući Tursku, i bila je predmet brojnih tužbi.