Svaki dogovor o izboru novog predsjednika Skupštine Glavnog grada mimo koalicionog sporazuma postignutog nakon izbora 2024. godine predstavljao bi prekrajanje izborne volje građana, kazala je bivša predsjednica gradskog parlamenta Jelena Borovinić Bojović.

Borovinić Bojović je za RTV Podgorica saopštila da je ostavkom otvorila prostor da sve političke opcije jasno pokažu raspolažu li potrebnom većinom za donošenje odluka i izbor novog čelnika Skupštine.

Doskorašnja predsjednica Skupštine Glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović poručuje da je ostavkom otvorila prostor da politički subjekti pokažu – raspolažu li potrebnom podrškom za donošenje odluka i vođenje grada.



„U korist demokratskih procesa i funkcionisanja GG. Svi znamo da je u Skupštini postojala pat pozicija, kako sam i nazvala. Nije bilo definisano ko donosi odluke i na ovaj način stvari su iznesene na čistac. I pozicija i opozicija ima prostor da se izjasne“, kazala je Borovinić Bojović. Nakon njene ostavke, red je na koaliciju Za budućnost Podgorice da predloži kandidata za novog predsjednika Skupštine. Međutim, za njegov izbor neophodno je obezbijediti skupštinsku većinu, koja je, kaže Borovinić-Bojović i dalje pod znakom pitanja.

„Jako je važno poštovati koalicione sporazume. Više puta sam spominjala, ne smije se prekrajati izborna volja građana – sve mimo toga nije rješenje“, istakla je Borovinić Bojović. Poziva i opoziciju, koja je prethodnih sedmica tvrdila da raspolaže potrebnim brojem odbornika za većinu, da to i dokaže.



„Eto toliko se pozivala koliko je i trebalo vremena da skupe potpise za inicijativu za moje razrješenje, mjesec dana. Tako mi se čini da trenutno funkcioniše i ta njihova navodna većina“, navela je Borovinić Bojović.

Borovinić-Bojović podsjeća da Poslovnik Skupštine Glavnog grada precizira da predsjednik skupštine prestaje da obavlja funkciju onog trenutka kada ostavka bude podnijeta, čime su stvoreni uslovi za pokretanje procedure izbora novog rukovodstva lokalnog parlamenta.