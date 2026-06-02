Politički saveznik bez iskustva u obavještajnom sektoru privremeno će rukovoditi sa 18 američkih obavještajnih agencija usred globalnih bezbjednosnih izazova

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp imenovao je direktora Federalne agencije za finansiranje stanovanja Bila Pulta za vršioca dužnosti direktora nacionalne obavještajne službe, nakon odlaska Tulsi Gabard sa te funkcije.

Tramp je saopštio da će Pult privremeno preuzeti rukovođenje američkom obavještajnom zajednicom, dok će istovremeno nastaviti da obavlja i svoju dosadašnju dužnost. Gabard, koja je funkciju preuzela početkom 2025. godine, najavila je da će je napustiti krajem juna.

Pult nema prethodno iskustvo u obavještajnim službama, ali će biti zadužen za nadzor nad 18 agencija koje čine američku obavještajnu zajednicu, čiji budžet za fiskalnu 2026. godinu premašuje 115 milijardi dolara.

Njegovo imenovanje dolazi u trenutku pojačanih međunarodnih tenzija, uključujući sukobe na Bliskom istoku, rat u Ukrajini i rastuće rivalstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Kine.

Pult je tokom prethodnog mandata često privlačio pažnju političkim istupima i optužbama na račun pojedinih demokratskih zvaničnika, zbog čega je njegovo novo imenovanje izazvalo kritike opozicije.

Demokrate su ocijenile da je riječ o politički motivisanom izboru, dok su pojedini članovi Kongresa izrazili zabrinutost zbog činjenice da će osoba bez iskustva u obavještajnom sektoru privremeno predvoditi jednu od najvažnijih bezbjednosnih struktura u Sjedinjenim Američkim Državama.