Američki državni sekretar tvrdi da je vojna akcija značajno oslabila iranske kapacitete, ali poručuje da postoji mogućnost direktnih pregovora o nuklearnom programu

Izvor: Profimedia/AA/ABACA/Abaca Press

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je iranska mornarica praktično uništena i da su Sjedinjene Američke Države ostvarile svoje vojne ciljeve u Iranu.

Govoreći pred Odborom za spoljne poslove američkog Senata, Rubio je ocijenio da je američka vojna akcija značajno oslabila vojne kapacitete Teherana.

Prema njegovim riječima, iranska mornarica praktično više ne postoji, navodeći da su njeni kapaciteti uništeni tokom sukoba.

Rubio je kazao da je Iran godinama razvijao raketne sisteme, dronove i drugo konvencionalno naoružanje, zbog čega je, kako tvrdi, predsjednik Donald Tramp odlučio da pokrene vojnu operaciju.

– Veoma uspješno smo ostvarili naše vojne ciljeve. Dramatično smo smanjili kapacitete iranske odbrambene industrije – rekao je Rubio.

Ipak, američki državni sekretar naglasio je da postoji mogućnost da Vašington i Teheran uskoro započnu direktne razgovore o iranskom nuklearnom programu.

Prema njegovim riječima, Iran je prvi put pokazao spremnost da razgovara o pojedinim aspektima nuklearnog programa o kojima ranije nije želio ni da pregovara.

Rubio je dodao da komunikaciju sa Teheranom otežava složena struktura iranskog rukovodstva, zbog čega su za odgovore često potrebni dani.

Govoreći o američkoj spoljnoj politici, poručio je da odluke nijesu uvijek izbor između dobrog i lošeg rješenja, već između opcija koje su manje ili više štetne po interese Sjedinjenih Američkih Država.