Marina Visković sa kragnom oko vrata zabrinula fanove: Požalila se na povredu, evo kako se leči

Autor Ana Živančević
Marina Visković usnimila se sa kragnom oko vrata i otkrila da je potom otišla u šoping.

Marina Visković sa kragnom oko vrata zabrinula fanove Izvor: Instagram / marina_viskovic_official

Marina Visković objavila je snimak na kojem se vidi da nosi kragnu oko vrata, ali nije otkrivala šta joj se tačno dogodilo niti kako je zadobila povredu. Ipak, obavijestila je publiku da zbog trenutnog zdravstvenog stanja na narednom nastupu neće biti u mogućnosti da otpjeva kompletan repertoar.

Uprkos tome, Marina je kasnije izašla u grad, takođe sa kragnom oko vrata, a uz fotografiju koju je podijelila na društvenim mrežama kratko je poručila:

"Šoping će me možda izliječiti ili baciti u još veću depresiju. Vidjećemo."

Podsjetimo, u razgovoru za MONDO Marina je otkrila da njen ljubavni život ne oslikava teme njenih pjesama. Osim toga, osvrnula se na kontroverzan tekst pjesme "Problemi bogataša" i priznala da nije slučajno baš ona dobila ovaj hit.

"Pa emotivni život, nema veze trenutna situacija sa nekim pjesmama otpjevanim, ali definitivno da je u dosta mojih pjesama upleten. Prosto neka moja iskustva, zato ih vjerovatno i biram. Te neke pjesme gdje sam osjetila neku emociju koju sam proživjela. Onda na taj način ja dozvoljavam publici da se ja malo ogolim, da oni mene upoznaju, ne mora da znači da je sve, ali neki dio mene uvijek izabere nešto u toj pjesmi. Pa i 'Problemi bogataša', nisam ih ja džabe dobila. Nisu samo neke tužbalice i neki moj zabavni dio mene usudio se da snimi tako nešto."

