Od Radovića traže odgovore

Devet ljekara Klinike za ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) ponovo je zatražilo od direktora te zdravstvene ustanove, dr Aleksandra Radovića, da preispita i povuče odluku o imenovanju dr Nikole Bulatovića za direktora klinike. Kako navode, ni nekoliko dana nakon slanja prvog dopisa nijesu dobili odgovor niti priliku da detaljnije obrazlože svoje stavove.

U otvorenom pismu upućenom Radoviću ljekari izražavaju nezadovoljstvo zbog, kako ističu, izostanka reakcije na dopis od 28. maja, u kojem su tražili preispitivanje odluke o izboru novog direktora Klinike za ortopediju i traumatologiju.

„Do danas nijesmo dobili zvaničan odgovor, niti smo pozvani na razgovor kako bismo detaljnije obrazložili razloge našeg zahtjeva“, stoji u pismu.

Potpisnici navode da se radi o pitanju koje direktno utiče na organizaciju rada, međuljudske odnose i cjelokupno funkcionisanje klinike, zbog čega smatraju da je menadžment KCCG trebalo da razmotri njihove argumente.

Kako ističu, iz medija su saznali za stav rukovodstva KCCG da očekuje razumijevanje zaposlenih u prevazilaženju problema iz prošlosti, ali naglašavaju da nijesu imali priliku da dodatno pojasne navode iz svog dopisa niti da učestvuju u formalnom procesu razmatranja primjedbi.

„Da li je naš dopis uopšte razmatran, od kojih je ljekara tražen plan i program vođenja klinike prije imenovanja direktora i da li su naša upozorenja o mogućim posljedicama izbora dr Bulatovića ozbiljno shvaćena“, neka su od pitanja koja su uputili direktoru KCCG.

Ljekari podsjećaju da su i ranije upozoravali da imenovanje dr Bulatovića neće doprinijeti stabilizaciji odnosa na klinici, već da bi moglo dodatno otežati njen rad i funkcionisanje.

„Smatramo da izbor drugog kandidata za direktora, u cilju poboljšanja međuljudskih odnosa i efikasnijeg rada ustanove, nije zahtjev koji bi trebalo unaprijed odbaciti“, poručili su oni.

U otvorenom pismu pokrenuli su i pitanje angažovanja u tenderskim komisijama za nabavku osteosintetskog materijala i proteza. Od rukovodstva KCCG zatražili su pojašnjenje da li je dr Bulatović bio jedini ljekar sa Klinike za ortopediju i traumatologiju koji je imenovan u više takvih komisija.

Naglašavaju da njihovo obraćanje javnosti nije usmjereno protiv bilo kojeg pojedinca, već da je motivisano željom za unapređenjem rada klinike i kvalitetnijim liječenjem velikog broja ortopedsko-traumatoloških pacijenata.

„Naš cilj nije lični obračun, već stvaranje uslova za bolje funkcionisanje klinike i kvalitetnije rješavanje velikog broja ortopedsko-traumatoloških slučajeva“, istakli su ljekari.

Podsjetili su i da godinama ukazuju na potrebu izgradnje nove operacione sale za ortopediju i traumatologiju, za koju su, kako navode, sredstva već obezbijeđena kroz kapitalni budžet države.

„Još nijesmo dobili odgovor kada će projekat izgradnje nove operacione sale biti realizovan, iako bi njegova realizacija značajno smanjila liste čekanja i unaprijedila hirurški rad“, navodi se u pismu.

Na kraju su poručili da im je prioritet unapređenje rada klinike i prevazilaženje narušenih međuljudskih odnosa, ocjenjujući da imenovanje dr Nikole Bulatovića ne predstavlja adekvatan odgovor na postojeće probleme.

Otvoreno pismo potpisali su dr Aleksandar Jušković, dr Marko Borovinić, dr Mile Goločevac, dr Oleg Laković, dr Igor Mandić, dr Vladan Ćipović, dr Ivan Vlahović, dr Aleksandar Petričić i dr Miodrag Vujadinović.