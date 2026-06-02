Kabinet Mete Frederiksen najavio odbranu suvereniteta, jačanje vojske i nove mjere socijalne politike

Izvor: Youtube/printscreen/The White House/Socialdemokratiet/Printscreen

Nova danska vlada lijevog centra premijerke Mete Frederiksen saopštila je da će se suprotstaviti američkom pritisku u vezi sa budućnošću Grenlanda, istovremeno se fokusirajući na borbu protiv inflacije, jačanje odbrane i širenje države blagostanja.

Nakon više od dva mjeseca pregovora, Frederiksen je objavila postizanje sporazuma o formiranju svoje treće uzastopne vlade, čime je učvrstila političku poziciju i otvorila mogućnost da postane najdugovječnija premijerka Danske od Drugog svjetskog rata.

Među prioritetima nove vlade biće nastavak diplomatskih aktivnosti u vezi sa Grenlandom, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp više puta iskazivao interesovanje za to arktičko ostrvo. U programu vlade naglašava se da će Kraljevina Danska čvrsto braniti svoj suverenitet, teritorijalni integritet i pravo naroda na samoopredjeljenje.

Vlada je najavila i dodatno jačanje danskih odbrambenih kapaciteta zbog pogoršane bezbjednosne situacije u Evropi izazvane ratom u Ukrajini.

Pored Socijaldemokrata, novu koaliciju čine Socijalni liberali, Zeleni i centristička stranka Moderati, dok će parlamentarnu podršku pružati i Crveno-zelena alijansa.

U okviru socijalnih mjera, nova vlada planira da u narednih deset godina uvede besplatnu stomatološku zaštitu, besplatan javni prevoz za građane mlađe od 22 godine i ukidanje PDV-a na voće i povrće.

Program vlade usmjeren je i na ublažavanje posljedica rasta troškova života, iako nisu prihvaćeni prijedlozi o dodatnom oporezivanju najbogatijih građana koje je Frederiksen zagovarala tokom predizborne kampanje.