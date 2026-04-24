Marina Visković o glasovnoj poruci Dare Bubamare zbog koje gore mreže: Pričala o intimi s dečkom, sve isplivalo

Pevačica Marina Visković, koja je već dugi niz godina na estradi, otvoreno je progovorila o svom ljubavnom životu, govornoj poruci koleginice Dare Bubamare koja je isplivala u javnost, ali i o tome šta joj je presudno kod muškaraca.

"Moram priznati da sam napravila jednu manju pauzicu. Pa kada odmaram, ja zaista odmaram. Gledam serije, namackam se i ležim u krevetu. To mi onako prija", započela je Marina koja je karijeru započela na beogradskim splavovima i klubovima, a publici u prijestonici se uvijek rado vraća jer se sa njom najbolje razumije.

O govornoj poruci Dare Bubamare: "Ona je autentična!"

Internetom kruži govorna poruka intimnog sadržaja u kojoj se Dara Bubamara (49) hvali noći provedenom sa 29-godišnjim dečkom, a Marina je svojoj koleginici pružila podršku.

"Dara mi je prijateljica i koleginica, zaista sve najbolje o njoj. Svako ima pravo da priča i radi šta želi u svom životu, ja to sve podržavam. Sada ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje. Mislim, Dara je neko ko je zaista autentičan i ona je jedna privlačna, atraktivna žena koja zrači tom energijom," istakla je Marina.

Za razliku od koleginice, Marina svoj privatan život i emotivne odnose drži pod velom tajne jer se pretjeranim dijeljenjem sa medijima "ne osjeća lijepo".

Ipak, kroz osmijeh priznaje da je umalo napravila grešku u dopisivanju: "Mogu reći da sam par puta zamalo, kada se s momkom dopisujem, pa da mi se ne omakne da nekom drugom pošaljem. Naravno, ništa provokativno, nego prosto nije za druge ljude, ali nije mi se desilo, vrlo sam koncentrisana".

