Marina Visković o glasovnoj poruci Dare Bubamare zbog koje gore mreže: Pričala o intimi s dečkom, sve isplivalo

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica Marina Visković, koja je već dugi niz godina na estradi, otvoreno je progovorila o svom ljubavnom životu, govornoj poruci koleginice Dare Bubamare koja je isplivala u javnost, ali i o tome šta joj je presudno kod muškaraca.

Marina Visković o glasovnoj poruci Dare Bubamare zbog koje gore mreže: Pričala o intimi s dečkom, sve isplivalo Izvor: Instagram printcreen/marina_viskovic_official

"Moram priznati da sam napravila jednu manju pauzicu. Pa kada odmaram, ja zaista odmaram. Gledam serije, namackam se i ležim u krevetu. To mi onako prija", započela je Marina koja je karijeru započela na beogradskim splavovima i klubovima, a publici u prijestonici se uvijek rado vraća jer se sa njom najbolje razumije.

O govornoj poruci Dare Bubamare: "Ona je autentična!"

Internetom kruži govorna poruka intimnog sadržaja u kojoj se Dara Bubamara (49) hvali noći provedenom sa 29-godišnjim dečkom, a Marina je svojoj koleginici pružila podršku.

"Dara mi je prijateljica i koleginica, zaista sve najbolje o njoj. Svako ima pravo da priča i radi šta želi u svom životu, ja to sve podržavam. Sada ne znam ni kako se to našlo u javnosti, ali privatnost je jedna stvar i smatram da to treba da se poštuje. Mislim, Dara je neko ko je zaista autentičan i ona je jedna privlačna, atraktivna žena koja zrači tom energijom," istakla je Marina.

Za razliku od koleginice, Marina svoj privatan život i emotivne odnose drži pod velom tajne jer se pretjeranim dijeljenjem sa medijima "ne osjeća lijepo".

Ipak, kroz osmijeh priznaje da je umalo napravila grešku u dopisivanju: "Mogu reći da sam par puta zamalo, kada se s momkom dopisujem, pa da mi se ne omakne da nekom drugom pošaljem. Naravno, ništa provokativno, nego prosto nije za druge ljude, ali nije mi se desilo, vrlo sam koncentrisana".

Evo kako izgleda Marinin izabranik:

(Blic / MONDO)   

