logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marina Visković završila na neurohurgiji: Objavila sliku s kragnom, sad uhvaćena ispred Kliničkog centra

Marina Visković završila na neurohurgiji: Objavila sliku s kragnom, sad uhvaćena ispred Kliničkog centra

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Marina Visković svakodnevno prima terapiju zbog problema s nervom

Marina Visković završila na neurohurgiji Izvor: Instagram/marina_viskovic_official/printscreen

Pjevačica Marina Visković prije nekoliko dana se oglasila na društvenim mrežama slikom na kojoj nosi kragnu. Pjevačica je otkrila da već neko vrijeme trpi bolove u tijelu i da ne osjeća celu ruku, a danas je viđena ispred Urgentnog centra, tačnije odeljenja neurologije gdje je potražila stručnu pomoć.

Izvor blizak pjevačici otkriva da je Marina zbog problema s upaljenim nervom u vratu,  posle nekoliko terapeuta kod kojih je bila, odlučila da potraži pomoć na Klinici za Neurohirurgiju gdje već nekoliko dana intravenski prima jaku terapiju.

- Ima problem sa nervnom u vratu. Išla je kod nekoliko terapeuta, ali je na kraju morala da potraži stručnu pomoć na Neurologiji Urgentnog centra - kaže izvor i dodaje: 

- Prima jaku intravensku terapiju. Provodi po nekoliko sati u bolnici svakog dana - otkriva izvor.

Tagovi

Marina Visković neurologija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ