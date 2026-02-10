Marina Visković završila na neurohurgiji: Objavila sliku s kragnom, sad uhvaćena ispred Kliničkog centra

Pjevačica Marina Visković svakodnevno prima terapiju zbog problema s nervom

Izvor: Instagram/marina_viskovic_official/printscreen

Pjevačica Marina Visković prije nekoliko dana se oglasila na društvenim mrežama slikom na kojoj nosi kragnu. Pjevačica je otkrila da već neko vrijeme trpi bolove u tijelu i da ne osjeća celu ruku, a danas je viđena ispred Urgentnog centra, tačnije odeljenja neurologije gdje je potražila stručnu pomoć.

Izvor blizak pjevačici otkriva da je Marina zbog problema s upaljenim nervom u vratu, posle nekoliko terapeuta kod kojih je bila, odlučila da potraži pomoć na Klinici za Neurohirurgiju gdje već nekoliko dana intravenski prima jaku terapiju.

- Ima problem sa nervnom u vratu. Išla je kod nekoliko terapeuta, ali je na kraju morala da potraži stručnu pomoć na Neurologiji Urgentnog centra - kaže izvor i dodaje:

- Prima jaku intravensku terapiju. Provodi po nekoliko sati u bolnici svakog dana - otkriva izvor.