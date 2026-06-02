Nezavisnost pravosuđa jedan je od osnovnih stubova svakog demokratskog društva, poručio je vrhovni državni tužilac Milorad Marković na otvaranju dvodnevne obuke pod nazivom „Osnaživanje etičke i disciplinske odgovornosti sudija i državnih tužilaca“, koja se održava u organizaciji Savjeta Evrope, uz podršku Evropske unije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala (UNODC), prenosi CdM.

Iz Vrhovnog državnog tužilaštva saopšteno je da je Marković naglasio kako su profesionalni integritet, nepristrasnost i odgovornost ključni za očuvanje povjerenja građana u pravosudni sistem i jačanje vladavine prava.

„Nezavisnost pravosuđa predstavlja jednu od najvažnijih vrijednosti demokratskog društva, ali istovremeno podrazumijeva visok nivo profesionalne i etičke odgovornosti. Transparentni i pravični mehanizmi odgovornosti ne ugrožavaju nezavisnost nosilaca pravosudnih funkcija, već je dodatno učvršćuju i doprinose većem povjerenju javnosti u institucije“, istakao je Marković, prenosi CdM.

Posebnu poruku uputio je mladim sudijama i tužiocima koji su učestvovali na obuci, navodeći da su ovakvi programi od velikog značaja na početku profesionalne karijere jer pomažu boljem razumijevanju i primjeni etičkih standarda u svakodnevnom radu.

Marković je naglasio da je razvoj profesionalne kulture zasnovane na integritetu, odgovornosti i etičkom postupanju jedan od ključnih uslova za unapređenje rada pravosuđa i dostizanje evropskih standarda.

Tokom obuke učesnici će se baviti međunarodnim i domaćim standardima sudijske i tužilačke etike, disciplinskom odgovornošću, procesnim garancijama u disciplinskim postupcima, kao i izazovima u primjeni etičkih principa u praksi. Poseban fokus biće stavljen na pitanja sukoba interesa, zaštite nezavisnosti od nedozvoljenih uticaja i jačanja institucionalnog integriteta.

U VDT-u ističu da ovakvi programi doprinose unapređenju stručnih kapaciteta, razmjeni iskustava i primjeni najboljih evropskih praksi u oblasti etike i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Na otvaranju obuke, pored Markovića, govorile su i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Ljiljana Šoškić, kao i šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici Lejla Dervišagić.