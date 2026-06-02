Bivša predsjednica Vrhovnog suda pred Apelacionim sudom poručila da se ne osjeća krivom i da bi ponovo postupila isto.

"Ja se ne osjećam krivom i sada kad bih bila na istoj poziciji isto bih postupila", izjavilaje bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica danas pred vijećem Apelacionog suda Crne Gore, koje odlučuje o žalbama na presudu kojom je u ponovljenom postupku osuđena na šest mjeseci zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, prenose Vijesti.

Medenica je to rekla u predmetu koji se odnosi na njeno postupanje po anonimnoj prijavi grupe građana u vezi sa sudijom Osnovnog suda u Rožajama Milosavom Zekićem, protiv kojeg se pred Osnovnim sudom u Kotoru vodio krivični postupak.



Tužilaštvo tvrdi da je, kao tadašnja predsjednica Vrhovnog suda i članica Sudskog savjeta, morala da o tome obavijesti predsjednika i članove Sudskog savjeta, jer to tijelo odlučuje o eventualnom privremenom udaljenju sudije sa funkcije.

Ona je, međutim, pred Apelacionim sudom tvrdila da nije postupala van zakona, niti da je bila dužna da od anonimnih prijava pravi osnov za progon sudija, pišu Vijesti.

"Možete naći 300 takvih pritužbi anonimnih, jer ja nisam bila lovac na sudije, već sam željela da sudije slobodno formiraju sudijsku misao i koriste znanje najbolje kako umiju", navela je Medenica.

U nastavku izlaganja rekla je da je spremna da "istrpi više nego što su drugi mislili", ali da ne prihvata krivicu.

"Crna Gora ostaje bez odgovora šta je to prezumpcija nevinosti, a ja sam to dobro znala i srećna sam što me um služi sa ovoliko godina i spremna sam da budem žrtva onih koji misle da sam žrtva za boljitak moje Crne Gore", kazala je Medenica.

Od Apelacionog suda zatražila je da preinači odluku Višeg suda u Podgorici i oslobodi je odgovornosti, tvrdeći da je postupak protiv nje konstruisan da bi se javnosti poslala poruka da je kriminalac.

"Cijeli postupak je pokrenut da bi se stvorila slika - Bože moj, Vesna je višestruki kriminalac. Nisam, niti ću ikad biti", kazala je Medenica, prenose Vijesti.

Apelacioni sud danas je održao sjednicu vijeća povodom žalbi na prvostepenu presudu Višeg suda u Podgorici. Iz tog suda je saopšteno da će javnost o odluci vijeća biti blagovremeno obaviještena nakon što bude donijeta.

Sudija izvjestilac Predrag Tabaš kazao je na sjednici da je činjenično stanje u predmetu neizmijenjeno.

Specijalno državno tužilaštvo žalilo se na visinu kazne, ocjenjujući da je prvostepeni sud olakšavajuće okolnosti cijenio više nego što je trebalo. Tužilaštvo smatra da Medenica nije izrazila kajanje, već da je pokušala da umanji krivicu i odgovornost prebaci na druge.

Medenica je na to odgovorila da ona ne prebacuje odgovornost, već da je tužilac “podigao optužni predlog i identifikovao počinioce”, prenose Vijesti.

Prisjećajući se toka prvostepenog postupka, kazala je da su nakon jednog svjedočenja, kako tvrdi, “i novinari i svi” očekivali da tužilaštvo odustane od krivičnog gonjenja.

"Kada je bio prvi glavni pretres, nakon svjedočenja Vuksanovićke, i novinari i svi smo očekivali da tužilac odustane od krivičnog gonjenja. Međutim, tužiteljka je tražila pauzu i pošla do bivšeg tužioca, koji je kreator tog optužnog akta, na konsultacije. Nakon toga došlo je do nekih novih predloga i pokušaja da se od onoga što je nestalo ipak napravi neka građa", kazala je Medenica.

Njeni branioci, advokati Zdravko Begović i Zdenko Tomanović, tražili su da Apelacioni sud preinači presudu i Medenicu oslobodi optužbe.

Tomanović je, obrazlažući žalbu, rekao da nakon što je stigla anonimna prijava nije reagovao niko u lancu institucija, niti je zbog toga krivično gonjen sudija iz kotorskog suda koji je postupao po zahtjevu, kao ni drugi koji su, prema odbrani, mogli imati ulogu u daljem postupanju. Umjesto toga, tvrdio je branilac, krivični postupak pokrenut je isključivo protiv Medenice.

"Ne može se zahtijevati da reaguje neko ko nije nadležan", rekao je Tomanović, pišu Vijesti.

Medenica je u istom pravcu tvrdila da bi, da joj je bilo koji sudija došao dok je bila na funkciji, mogla biti optužena za nezakonit uticaj.

"Da je bilo koji sudija došao kod mene dok sam bila na poziciji za koju me sad proganjaju, imala bih još jedno djelo - nezakonit uticaj", rekla je ona.

Sudija izvjestilac pročitao je i stav Vrhovnog državnog tužilaštva - da žalbu tužilaštva treba uvažiti, a žalbe branilaca odbiti.

Medenica je u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Podgorici osuđena na šest mjeseci zatvora. Apelacioni sud je ranije ukinuo prethodnu prvostepenu presudu kojom joj je bila izrečena ista kazna, prenose Vijesti.

Prema optužnom predlogu, nakon što je iz Osnovnog suda u Kotoru dobila podatke da se protiv Zekića vodi krivični postupak, Medenica je na unutrašnjem omotu spisa konstatovala da "do okončanja postupka" ne nalazi za cjelishodno i opravdano preduzimanje radnji, uz napomenu "rođačka svađa", nakon čega je predmet arhiviran.

Sa istim slučajem povezan je i postupak koji se pred Osnovnim sudom u Podgorici vodi protiv bivše sekretarke Sudskog savjeta Vesne Aćimić. Ona se tereti za zloupotrebu službenog položaja i sprečavanje dokazivanja, jer, prema optužbi, nije postupila po obavještenju grupe građana da se protiv Zekića vodi krivični postupak, kao i da kasnije u postupku protiv Medenice SDT-u i Višem sudu nije dostavila tražene originalne spise tog predmeta.

Aćimić je u tom postupku tvrdila da je informaciju o Zekiću proslijedila tadašnjem disciplinskom tužiocu Muzaferu Hadžajliću, ali da on taj mejl nije primio.