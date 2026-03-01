Goga Gačić o navodnoj aferi muža sa koleginicom: "Nisam ništa znala, podržala sam ih u svemu" (Video)

Goga nam je prokomentarisala saznanje da je bivši varao sa koleginicom
Pjevač Marko Gačić našao se u centru velikog skandala nakon što je isplivala informacija da je tokom braka sa suprugom Gogom Gačić navodno bio u vezi sa koleginicom Ninom Vlajković.
Vijest je danima glavna tema na domaćoj estradi i na svim događajima se priča upravo o tome, a sada smo pitali i Gogu da sve prokomentariše:
@mondo.zabava„Nisam ništa znala, podržala sam ih u svemu“: Goga Gačić o navodnoj aferi muža sa njihovom koleginico#mondoportal#mondozabava♬ original sound - Mondo Zabava
