Govoreći novinarima na marginama Samita EU–Zapadni Balkan, Vučić je poručio da će Srbija nastaviti da njeguje bliske odnose sa Crnom Gorom, bez obzira na aktuelne nesuglasice

Izvor: RTS/PrintScreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Tivtu da su među 87 muškaraca koje su crnogorske bezbjednosne službe 3. juna vratile za Beograd bili i dobrovoljci koji su ranije pomagali u gašenju požara na Luštici.

Govoreći novinarima na marginama Samita EU–Zapadni Balkan, Vučić je poručio da će Srbija nastaviti da njeguje bliske odnose sa Crnom Gorom, bez obzira na aktuelne nesuglasice, prenose Vijesti.

Na pitanje da li će, uprkos određenim tenzijama, njegova „prijateljska i bratska ruka“ ostati pružena prema Crnoj Gori, odgovorio je potvrdno.

"Ljudi u Crnoj Gori su naše sestre i braća i može neko da piše šta hoće po zidovima. Obično na tarabama svašta piše, ali se niko ne zalijeće. Tako da nije to problem. Ovdje živi nama bratski narod i naš odnos će uvijek biti takav. Za one koji su se zabrinuli hoćemo li nekoga puštati ili nećemo puštati, ja sam razgovarao sinoć sa pripadnicima naših bezbjednosnih službi. Naš bratski narod iz Crne Gore dobrodošao je u Srbiju, tako da nema tu velike filozofije. To će se nastaviti i uvijek će to biti sa naše strane. A to što su neki pokušali da rade, da naprave za sebe napadima na Srbiju, da sebi podignu značaj, to govori o njima, i veoma malo ili nimalo o nama", istakao je Vučić.

Osvrćući se na slučaj grupe državljana Srbije kojima nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, Vučić je naveo da su pojedini od njih ranije učestvovali u gašenju požara na Luštici.

"Tad su bili divni momci. Baš ti momci koje su vratili, za koje kažu da su loši momci, su im gasili požar ovdje na Luštici, u tivatskoj opštini i dolazili kao dobrovoljci iz Srbije da im pomognu u gašenju požara. Tad su bili divni momci", rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije zahvalio je Srbima u Crnoj Gori na, kako je naveo, velikom broju poruka podrške i dobrodošlice koje je dobio tokom posjete, pišu Vijesti.

"Poruka za srpski narod u Crnoj Gori - hvala svim ljudima. Dobio sam nikada više poruka od Srba odavde, iz Crne Gore. Beskrajno im hvala na porukama dobrodošlice i na porukama istinskog gostoprimstva, i jesmo, uvijek ćemo biti braća. Želim im da dolaze u svoj Beograd, da vide kako i koliko Srbija napreduje, i da uživaju na svom ognjištu, da čuvaju svoje ime i prezime kao što su uvijek činili, svoj rod, svoj jezik, pismo, a mi onoliko malo koliko možemo pomognemo, uvek ćemo da pomažemo", istakao je predsjednik Srbije.

Komentarišući optužbe pojedinih osoba iz Srbije koje su se pojavile u crnogorskim medijima, a koje ga povezuju sa duvanskom mafijom, Vučić je kroz osmijeh odbacio takve tvrdnje.

"Ja duvanske mafije? Pobrkali su me s nekim ko je mnogo visok, ali to nisam ja. Ja se nikada u životu nisam bavio nikakvim duvanom, niti bilo čim drugim", rekao je Vučić kroz smijeh.

Podsjećamo, „Vijesti“ su ranije objavile da su četvorica državljana Srbije 2. juna stigla u Crnu Goru kako bi organizovala smještaj za dio grupe koja je narednog dana vraćena sa tivatskog aerodroma zbog procjene da predstavlja prijetnju nacionalnoj bezbjednosti.

Grupa od 87 muškaraca doputovala je u Tivat 3. juna čarter letom kompanije Air Serbia, koji je, prema navodima medija, zakupila turistička agencija „Happy Travel“ iz Bijeljine. Istog dana vraćeni su za Beograd.

Crnogorske bezbjednosne službe saopštile su da je grupi zabranjen ulazak zbog bezbjednosnih razloga, navodeći da su pojedini članovi bili povezivani sa događajima visokog bezbjednosnog rizika, kao i sa krivičnim djelima i prekršajima sa elementima nasilja. Takođe je saopšteno da putnici nijesu željeli da odgovore na pitanja policije o razlozima dolaska u Crnu Goru, pišu Vijesti.

Dio srpskih medija, opozicionih političara, građanskih aktivista i studenata ranije je neke od putnika označavao kao osobe povezane sa Srpskom naprednom strankom (SNS) i aktivnostima koje su uključivale incidente na protestima, sportskim događajima i okupljanjima u Beogradu.

Vučić je juče izjavio da je organizaciju čarter leta inicirala osoba iz njegovog okruženja sa namjerom da mu boravak bude „prijatniji“, ali je ocijenio da je riječ o „velikoj političkoj grešci“.