Pjevačica tvrdi da Goga godinu dana nije znala za prevaru i da joj bivši partner sada „smješta afere“

Tamara je progovorila o svemu, te poslala jasnu poruku bivšem kumu koji je priznao prevaru.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Tamara Milutinović progovorila je o razvodu svoje kume Goge Gačić od Marka, a otkrila je i da se prije izvjesnog vremena čula sa bivšim kumom.

"Razočarao me, znam šta je istina!"

Pjevačica je prije svega istakla da iz poštovanja prema Markovim roditeljima, koje voli i cijeni, ne želi da ispriča sve što zna, ali da itekako ima šta da kaže na ovu temu:

@mondo.zabava "Smešta joj afere, nije znala da je vara godinu dana": Tamara Milutinović javno o skandalu Goge i Marka Gačića, progovorila o svemu ️: Mondo #mondo #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

"Pokajaće se, probaće da je vrati, znam već"

Ona se potom dotakla svoje kume Goge Gačić, pa otkrila da će bivši suprug nakon svega - 10 godina braka i dvoje djece, ipak pokušati da je vrati: