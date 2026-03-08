logo
Pjevačica tvrdi da Goga godinu dana nije znala za prevaru i da joj bivši partner sada „smješta afere“

Pjevačica tvrdi da Goga godinu dana nije znala za prevaru i da joj bivši partner sada „smješta afere“

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Tamara je progovorila o svemu, te poslala jasnu poruku bivšem kumu koji je priznao prevaru.

Pjevačica tvrdi da Goga godinu dana nije znala za prevaru i da joj bivši partner sada „smješta afere Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Tamara Milutinović progovorila je o razvodu svoje kume Goge Gačić od Marka, a otkrila je i da se prije izvjesnog vremena čula sa bivšim kumom.

"Razočarao me, znam šta je istina!"

Pjevačica je prije svega istakla da iz poštovanja prema Markovim roditeljima, koje voli i cijeni, ne želi da ispriča sve što zna, ali da itekako ima šta da kaže na ovu temu:

"Smešta joj afere, nije znala da je vara godinu dana": Tamara Milutinović javno o skandalu Goge i Marka Gačića, progovorila o svemu ️: Mondo #mondo #mondozabava

"Pokajaće se, probaće da je vrati, znam već"

Ona se potom dotakla svoje kume Goge Gačić, pa otkrila da će bivši suprug nakon svega - 10 godina braka i dvoje djece, ipak pokušati da je vrati:

"Pokajaće se, probaće da je vrati, znam već": Tamara Milutinović otkrila da se čula sa Markom Gačićem, poslala mu poruku ️: Mondo #mondo #mondozabava

Tagovi

Tamara Milutinović Goga Gačić marko gačić

