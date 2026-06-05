Završeno izvođenje dokaza na ponovljenom suđenju roditeljima dječaka-ubice iz "Ribnikara". U srijedu počinje iznošenje završnih riječi, a izricanje nove presude očekuje se do kraja juna.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Privatna arhiva/Espreso/Tamara Trajković

Viši sud u Beogradu završio je sa izvođenjem dokaza u postupku koji se vodi protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka-ubice koji je 3. maja 2023. u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, i u srijedu bi trebalo da počne iznošenje završnih riječi pred drugu po redu presudu.

"Pošto je sudsko veće završilo dokazni postupak, očekuje se iznošenje završnih riječi, a potom i donošenje presude u relativno kratkom roku", kaže izvor ze medije.

Završnu riječ pred presudu, pred sudom bi prvo trebalo da iznesu tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

"Tužioci će u završnoj riječi analizirati dokaze izvedene pred sudom i predložiti kazne. Završnu riječ imaće priliku prije presude da iznesu i advokati roditelja dječaka ubice, ali i Miljana i Vladimir Kecmanović ukoliko to budu željeli. Pošto se završe završne riječi, sudija će zakazati datum i vrijeme objavljivanja presude", objašnjava sagovornik medija šta se očekuje u sredu pred sudom.

Inače, na suđenju koje je održano u maju, prema riječima sagovornika medija, Vladimir Kecmanović "pokazao je pravo lice", pošto je glavnog javnog tužioca Višeg tužilašva u Beogradu Nenada Stefanovića optužio da je "kriv što je on u zatvoru bez ikakvih dokaza", iznio teške optužbe na račun tužioca Nikole Uskokovića i uputio riječi koje je ona doživjela kao prijetnju advokatici Zori Dobričanin Nikodinović, koja zastupa oštećene porodice.

Miljana Kecmanović, podsjetimo, tereti se za zapuštanje i zlostavljanje maloletnog sina koji je počinio zločin, dok se njen muž Vladimir osim za ovo tereti i za krivično djelo protiv opšte sigurnosti.

Posle prvog suđenja, podsjetimo, Vladimir Kecmanović je bio osuđen na 14 i po a Miljana Kecmanović tri godine zatvora. Tu presudu ukinuo je Apelacioni sud u Beogradu i naložio ponavljanje suđenja.

"I otac i majka su tokom postupka negirali sve navode optužnice, tvrdeći da su oni bili "ugledna i normalna porodica", da su djeci pokušavali da usade prave vrednosti, sina vodili na brojne aktivnosti i učili ga da bude "dobar čovjek". Međutim, u prvom postupku jedan od ključnih dokaza protiv njih je upravo svedočenje sina. Maloljetni ubica, koji je pred sudom u potpunosti priznao izvršenje zločina, tokom ponovljenog postupka je pokušao da umanji značaj lošeg vaspitanja roditelja, ali je na sudu da proceni kada je govorio istinu", podsjeća izvor za medije.

Kako su mediji pisali posle svedočenja masovnog ubice iz Ribnikara, on je promenu u odgovorima pravdao time da je sada "sazreo".

"Na iznenađenje svih prisutnih u sudnici, maloljetni ubica koji je tokom prvog suđenja za sve što je učinio posredno krivio odnos roditelja prema njemu, na ponovljenom suđenju je rekao da zahtjevi njegove majke nisu uticali na njega da počini masovno ubistvo 3. maja! Na prvom suđenju tvrdio je da je imala nerealne zahtjeve, da je stalno tražila od njega da bude najbolji, a da ga je otac nazivao psihopatom. Upitan zbog čega je promijenio mišljenje, on je rekao "da je sada sazreo"", otkro je tada izvor za medije.

Međutim, prema riječima naših sagovornika, oba njegova iskaza nalaze se u spisima predmeta i na sudskom veću je da ih cijeni u odnosu na sve druge izvedene dokaze.

Tokom prvog suđenja, podsjetimo, osim što je do detalja opisao zločin maloletni ubica je govorio i o tome da ga je otac vodio u streljanu i učio ga da puca, ali i da navodno kobnog dana ne bi pucao da mu nisu bili dostupni očevi pištolji do kojih je lako došao.

Presuda Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, prema riječima sagovornika medija, mogla bi da bude izrečena do kraja juna.

"Ukoliko se sve bude odvijalo kako je sud zakazao, i u srijedu budu iznete završne riječi, presuda bi mogla da javno bude saopštena več sredinom juna, eventualno do kraja mjeseca", dodaje naš sagovornik.

Vladimir Kecmanović, podsjetimo,u pritvoru je od 3. maja 2023. i vrijeme provedeno u pritvoru biće mu uračunato u kaznu, ukoliko bude osuđen.

"Za ubistvo djece i radnika obezbeđenja u Ribnikaru niko neće odgovarati, jer je maloletni ubica u vrijeme zločina imao 13 godina i nije krivično odgovoran", podsjeća sagovornik.

Majka maloljetnog ubice, podsetimo, brani se sa slobode.

(Kurir/MONDO)