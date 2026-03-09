"Zaboravila je da je bila ljubavnica, Sašku je uništila brak": Gačić poslao brutalnu poruku Tamari Milutinović

Marko i Goga Gačić su se početkom godine zvanično razveli nakon što je otkrivena Markova prevara, tim povodom je reagovala i Gogina kuma, pjevačica Tamara Milutinović

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevački par Marko Gačić i Goga Gačić početkom godine su zvanično rekli da se razvode, a nedavno je svoj sud dala i Gogina kuma, pjevačica Tamara Milutinović.

Pjevačica je rekla da je razočarana u pjevača i upitala da li je "dobio premiju", ali i poručila da će se Marko pokajati i pokušati da vrati Gogu.

Pogledajte:

@mondo.zabava "Pokajaće se, probaće da je vrati, znam već": Tamara Milutinović otkrila da se čula sa Markom Gačićem, poslala mu poruku ️: Mondo #mondo #mondozabava ♬ original sound - Mondo Zabava

"Baš me je razočarao, znam cijelu priču i znam šta je istina i šta nije, upućena sam u cijelu priču. Žao mi je što Gordana i djeca sve ovo preživljavaju. Dobio je premiju je l? Pa dobro vidjećemo, neka mu je sa srećom. Način na koji je on to uradio uopšte nije onako kako on govori, ali logično je da svako hoće svoju gu****da izvuče iz problema" - rekla je Tamara između ostalog, zbog čega je sada reagovao Marko Gačić.

- Tamara Milutinović je prije nekoliko godina uništila brak Sašku Nikoliću, tako da me njeno moralisanje na aerodromu ne zanima. U intervjuu nisam slagao ništa, a ona očigledno ima amneziju da je ne tako davno bila ljubavnica - rekao je Marko.