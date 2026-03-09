logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zaboravila je da je bila ljubavnica, Sašku je uništila brak": Gačić poslao brutalnu poruku Tamari Milutinović

"Zaboravila je da je bila ljubavnica, Sašku je uništila brak": Gačić poslao brutalnu poruku Tamari Milutinović

Autor Dragana Tomašević
0

Marko i Goga Gačić su se početkom godine zvanično razveli nakon što je otkrivena Markova prevara, tim povodom je reagovala i Gogina kuma, pjevačica Tamara Milutinović

Gačić poslao brutalnu poruku Tamari Milutinović Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevački par Marko Gačić i Goga Gačić početkom godine su zvanično rekli da se razvode, a nedavno je svoj sud dala i Gogina kuma, pjevačica Tamara Milutinović.

Pjevačica je rekla da je razočarana u pjevača i upitala da li je "dobio premiju", ali i poručila da će se Marko pokajati i pokušati da vrati Gogu.

Pogledajte:

@mondo.zabava

"Pokajaće se, probaće da je vrati, znam već": Tamara Milutinović otkrila da se čula sa Markom Gačićem, poslala mu poruku ️: Mondo #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

"Baš me je razočarao, znam cijelu priču i znam šta je istina i šta nije, upućena sam u cijelu priču. Žao mi je što Gordana i djeca sve ovo preživljavaju. Dobio je premiju je l? Pa dobro vidjećemo, neka mu je sa srećom. Način na koji je on to uradio uopšte nije onako kako on govori, ali logično je da svako hoće svoju gu****da izvuče iz problema" - rekla je Tamara između ostalog, zbog čega je sada reagovao Marko Gačić.

Možda ce vas zanimati

  - Tamara Milutinović je prije nekoliko godina uništila brak Sašku Nikoliću, tako da me njeno moralisanje na aerodromu ne zanima. U intervjuu nisam slagao ništa, a ona očigledno ima amneziju da je ne tako davno bila ljubavnica - rekao je Marko.

Tagovi

Tamara Milutinović marko gačić Goga Gačić saško nikolić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ