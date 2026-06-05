Košarkaš Pariza Džastin Robinson na pragu je Malog Kalemegdana.

Izvor: ÙPtertainment / Sipa USA / Profimedia

KK Crvena zvezda užurbano traži pojačanja na poziciji plejmejkera i nema pravo na grešku. Očekuje se da Kris Džouns bude prva opcija, a prema navodima grčkih medija crveno-bijeli su pronašli i alternativu. U pitanju je Džastin Robinson koji iza sebe ima sjajnu sezonu u dresu Pariza.

Kako navodi pouzdani "Sport24", srpski klub je najbliži njegovom angažmanu, iako na tržištu ima još zainteresovanih. Robinson je ove godine u Evroligi prosječno bilježio 14,6 poena, 1,5 skokova, 4,5 asistencija i stoga je privukao veliku pažnju evroligaša.

Crvena zvezda je ostala sa samo jednim plejmejkerom nakon što se Kodi Miler-Mekintajer dogovorio sa Olimpijakosom, pa se očekuje da još uvijek nezvanični trener Ibon Navaro dovede igrače po svojoj mjeri.

Sada će u pregovorima imati još jačeg aduta, pošto je legendarni as Miloš Teodosić već zasjeo na funkcionersku fotelju i ubuduće će obavljati ulogu sportskog direktora.

Ribinson je u Pariz stigao iz Trapanija, a kartu za Evropu je kupio preko Breogana gdje se kratko zadržao. U NBA ligi je uglavnom igrao za razvojne timove Vaišingtona, Oklahome, Milvokija, Sakramenta i Detroita.