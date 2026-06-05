NASA naredila astronautima na Međunarodnoj svemirskoj stanici da se pripreme za moguću evakuaciju.
NASA je izdala naređenje astronautima koji se nalaze na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) da se pripreme za moguću evakuaciju, piše britanski "Gardijan". Naređeno je astronautima da se povuku u svoje letjelice i da se spreme za moguću evakuaciju zbog curenja vazduha.
Ruska posada sada ubrzano radi na rešavanju problema. Oni pokušavaju da poprave sve veće curenje vazduha u svom dijelu orbitalne laboratorije.
Na misiji "Crew 12" nalaze se četiri astronauta iz NASA - dva američka astronauta, jedan francuski i jedan ruski kosmonaut. Dobili su danas u 9.04 časova po istočnom vremenu (15 časova po srpskom vremenu) da uđu u svoje letelice i da se spreme za moguću evakuaciju.
Drama u Međunarodnoj svemirskoj stanici: NASA hitno naredila astronautima da se spreme za evakuaciju